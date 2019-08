Det populære tøjmærke Résumé kommer ikke til at udvide mere i Danmark trods stor succes.

Résumé har ellers skaffet sig mange kunder over hele landet, hvor over 60 forhandlere sælger deres tøj.

Emma Lohmann, der er salgs- og marketingschef for Résumé, fortæller til Finans.dk, at beslutningen om at lukke for danske kunder er permanent.

Résumé er allerede på vej mod flere butikker i lande som Island, Norge og Holland.

Résumé producere meget populært tøj. FOTO: Resumecph.

Første millionoverskud

Efter bare to år i branchen har søstrene kunne præsentere deres første millionoverskud.

Millionoverskuddet lyder helt præcist på 1,3 mio. kr.

I det seneste regnskabsår voksede bruttofortjenesten fra 565.000 til tre mio. kr.

Résumé beskriver sig selv som en blanding af normcore og femme fatale.

Søstrene, der står bag tøjfirmaet, har præsenteret deres første millionoverskud. FOTO: Resumecph.

Et strategisk valg

Emma Lohmann fortæller, at beslutningen omkring at lukke for danske forhandlere er strategisk, da man allerede har flere forhandlere i de største byer i Danmark.

Det skyldes, at Résumé ikke vil være et brand, der ligger på et hvert gadehjørne, og det er blandt andet er derfor, søstrene har taget denne beslutning.

Résumé holder på nuværende tidspunkt til i hjertet af København.

Tøjmærket blev stiftet tilbage i 2016 af søstrene Emma Lohmann og Anne Louise Faurholt.