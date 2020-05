Børnelæge Vibeke Manniche har tilbudt at bistå en coronahotline.

Det til trods for at hun har kaldt regeringen coronahysteriske og sagt, at nedlukningen af Danmark kom af frygt.

Derudover har hun også påstået, at de danske myndigheder har taget fejl omkring corona.

Men det ser Manniche ikke noget problem i, for skulle hun være en del af en coronahotline, ville hun følge myndighedernes anvisninger.

»Jeg kunne aldrig drømme om at gå imod de officielle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Dem vil jeg til enhver tid følge,« siger Vibeke Manniche.

Manniche oprettede coronahotline-tilbuddet, da hun havde fået henvendelser fra flere dagplejer i forskellige kommuner, der var forvirrede over, hvordan de skulle håndtere corona. Et reelt samarbejde nåede dog aldrig at blive istandsat.

Hotlinen har til og med i går været tilbudt i Manniches konsulentvirksomhed PPL+, der en er sundhedsfaglig rådgivningstjeneste.

Men mandag blev dette tilbud slettet fra virksomheden hjemmeside.

Ifølge Manniche er det en fejl, at det ikke er sket før.

»Da landet blev lukket ned, og Sundhedsstyrelsen selv oprettede en hotline, havde vi reelt ikke tilbuddet længere, og jeg har åbenlyst været travlt beskæftiget med helt andre ting. Det er bare først nu, hvor nogle af mine stalkere har påpeget, at tilbuddet stadig var på hjemmesiden, jeg blev opmærksom på det. Det er en fejl, at vi ikke har inaktiveret det før,« siger Vibeke Manniche.

Hvorfor tilbyder du en coronahotline, når du er kritisk over for coronaepidemien?

»Behovet var der, og det er ikke, fordi jeg ikke tror på corona. Folk har været i tvivl om, hvordan de har skullet gribe det an. Der har været et informationsbehov især hos dagpasninger, og det er der helt sikkert fortsat.«

Du har været kritisk overfor myndighedernes udlægning af corona. Hvis du skulle stå for en hotline, vil du så vejlede, som de gør?

»Fuldstændig. Vi vil køre den snorlige efter de officielle anbefalinger. Efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.«

Du siger, du fik forespørgsler fra kommuner. Hvilke kommuner var det?

»Jeg underviser løbende i sundhedsfalige emner, så det har været dagpasning, der har vist interesse og haft behovet. Men det er et pseudoproblem, for der blev aldrig behov for hotlinen.«

Sundhedsstyrelsen har en corona-hotline. De har haft travlt. De har fortalt, at de har haft op imod 16.000 opkald på et døgn. Har de efterspurgt din hjælp?

»Nej. Men jeg ville godt kunne have assisteret. Jeg har jo i mange år rådgivet og undervist omkring smitsomme sygdomme og gør det fortsat. Hvis de har været belastede, kunne de have spurgt mig. Jeg kunne aldrig drømme om at gå imod de officielle retningslinjer.«

Hvorfor tror du ikke, de har hevet fat i dig?

»Det aner jeg ikke, det må du spørge dem om. Men jeg vil gerne bistå, men jeg har ikke haft en henvendelse fra dem. Nu starter behovet for en hotline jo igen, fordi institutioner og skoler åbnet op,« siger Vibeke Manniche.