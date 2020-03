Det har nu i mere end en uge ikke været muligt at få studset håret og trimmet siderne hos landets frisører.

Havde man gået og ventet på sin tid, som nu er blevet aflyst, så må man lade de spaltede spidser og det lange nakkehår stå lidt længere. Selvom mange kan trøste sig ved, at de alligevel arbejder hjemmefra, hvor det pjuskede hår kan gemmes væk, så er andre mere desperate. Flere kunder har nemlig forsøgt at overtale de lokale frisører i Skive og omegn til at klippe dem privat.

»Vi kender jo kunderne godt, og en del føler, at de måske godt lige kan ringe eller sende en besked, hvor de spørger, om de kan blive klippet privat,« siger Gitte Christensen, der er oldermand i Skive Frisørlaug, til TV Midtvest.

For at undgå at nogle af de 31 frisører i lauget falder for fristelsen i de økonomiske pressede tider, har man lavet et opråb til både kunder og kollegaer, hvor man anmoder om at lade håret gro og saksen blive på de lukkede saloner.

Af laugets opråb fremgår det dog, at man allerede har hørt om frisører, som tilbyder klipning hjemme hos folk.

Og efterspørgslen er der. Nogen fordi de ikke føler, at de kan undvære en klipning, mens andre blot vil hjælpe og støtte deres lokale frisør.

Frisørerne blev lukket ned af regeringen forrige onsdag på grund af coronavirus. Frisørerne arbejder i et af de erhverv, hvor kontakten til kunderne er tæt, og derfor er de flere tusinde saloner nu lukket for nye tider indtil tidligst påske.