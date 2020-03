Forældre har fundet anden pasning til deres børn, efter at lukning af dagtilbud og skoler er trådt i kraft.

Det er lykkedes titusindvis af forældre at finde alternativ pasning til deres børn på kort tid.

En rundspørge fra Kommunernes Landsforening (KL) viser, at der er meget lille efterspørgsel på nødpasning. Det er på trods af, at stort set alle landets dagtilbud og skoler i øjeblikket er lukket for at bremse smitte med coronavirus.

Det skriver KL i en pressemeddelelse.

Rundspørgen blandt kommunerne viser, at omkring to procent af børnene på dagtilbudsområdet har været i nødpasning mandag, den første dag for lukningen.

På skoleområdet er det under en procent af børnene i 0.-3.-klasse.

Sent onsdag aften annoncerede statsminister Mette Frederiksen (S), at landets vuggestuer, børnehaver og skoler skulle lukkes i første omgang 14 dage for at inddæmme coronasmitte.

Alle ansatte i det offentlige er blevet sendt hjem. Det er, medmindre de varetager en såkaldt "kritisk funktion", eksempelvis i sundhedsvæsnet eller ældreplejen. Ansatte i private virksomheder skal så vidt muligt arbejde hjemmefra.

Formanden for KL, Jacob Bundsgaard (S), kommer dog med en opfordring til de forældre, som er nødsaget til at gå på arbejde og ikke selv kan passe deres børn.

- Det er et generelt billede i kommunerne, at vi er godt med i forhold til at tage de børn ind, der har behov for pasning. Så budskabet til Produktionsdanmark, til detailhandlen og til alle de offentligt ansatte, der arbejder i kritiske funktioner, er klart: Hold jer ikke tilbage, udtaler Jacob Bundsgaard.

Faktisk oplever kommunerne, at langt færre børn er mødt op i mandagens nødpasning, end der er blevet meldt ind.

- Jeg må derfor også opfordre forældre til at give en tilbagemelding til institutionerne, hvis man har booket nødpasning og ved, at man alligevel ikke får brug for det. Så kan vi planlægge ud fra det, siger Jacob Bundsgaard.

/ritzau/