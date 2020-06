En sommer uden festivaler. Det er en af de mange ting, som coronapandemien har ført med sig. Men er du festivaltrængende, så er der nu rigtig godt nyt.

Der bliver nemlig holdt en festival i år.

Det skriver TV 2 Fyn.

Fra 31. juli til 8. august vil der blive afholdt festivalen 5700 Summer i Svendborg.

Her vil 40 danske topkunstnere spille og give muligheden for at komme i festivalstemning.

I løbet af de ni dage festivalen kommer til at forløbe, kan man opleve kunstnere som Tim Christensen, Mads Langer, Phlake, Hjalmer og mange andre.

»Lige præcis Svendborg er ekstremt velegnet til mindre koncerter, fordi der er så mange baggårde og haver. Man har i lang tid måtte være 500 mennesker til siddende koncerter, og her kan der kun være 350,« siger eventchef i Svendborg Event, Anja Haas, til TV 2 Fyn.

Det bliver dog en noget anderledes festival, end man er vant til.

For at festivalen skal kunne overholde reglerne i forbindelse med coronapandemien, så bliver det altså intimkoncerter for et par hundrede mennesker, som kunstnerne skal spille rundt omkring i Svendborgs haver og baggårde.

Man skal derfor som gæst udvælge, hvilke kunstnere man vil se, og så køber man billet til hver enkelt koncert. Når du så har købt billet, så vil der være en stol med dit navn på til den givne koncert.

Selvom alle de store festivaler vender tilbage i 2021, så håber Anja Haas, at festivalen kan være en tilbagevendende begivenhed i årene fremadrettet.

Det er foreningen Second Wave, der står bag den nye festival.