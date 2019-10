Han havde et gult kort i forvejen i form af en betinget udvisning for grov bandevold fra 2018.

Alligevel fik et bandemedlem ved navn Zakaria Majidi tidligere på måneden lov til at blive i Danmark efter en dom på et år og otte måneders fængsel.

Dommen fik han for sin deltagelse i et veritabelt voldsorgie med slag, spark og knivstik.

Den marokkanske statsborger fik blot et nyt gult kort i form af en 'advarsel om en udvisning'. Også selv om den nye kriminalitet skete i prøveperioden på to år.

Politiet har måttet patruljere ekstra meget på grund af bandekonflikten i København. Nu viser en konkret sag, at et medlem af Brothas slap for udvisning, på trods af at han begik grov vold, mens han havde en betinget udvisning. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Politiet har måttet patruljere ekstra meget på grund af bandekonflikten i København. Nu viser en konkret sag, at et medlem af Brothas slap for udvisning, på trods af at han begik grov vold, mens han havde en betinget udvisning. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det kan B.T. søndag fortælle på baggrund af retsudskrifter i sagen.

»Retten er helt galt afmarcheret. Den her sag bør få regeringen til at stramme reglerne. Hvis man får en betinget udvisningsdom, så skal hammeren falde anden gang,« siger retsordfører for Dansk Folkeparti Peter Skaarup, der har læst dommen.

Voldsorgiet, som Zakaria Majidi deltog i, er ikke for sarte sjæle:

Ofrene var to bandemedlemmer fra Ishøj, som opholdt sig på Nørrebro 26. september 2018. Da de gik ind i en frisørsalon på Nørrebrogade, blev de genkendt af to andre bandefolk, som tilkaldte forstærkning. Flere maskerede sig.

Gammelt had fra bandekonflikten – hvor begge parter tidligere havde tilhørt Brothas, men nu var raget uklar – blussede op. I 18 minutter blev de to ofre gennemtævet, sparket og stukket med forskellige redskaber, blandt andet knive, af 16 gerningsmænd.

Det ene offer blev blandt andet stukket med en kniv i halsen, ligesom han blev slået og sparket både i ansigtet og på kroppen. Det betød blandt andet, at han brækkede næsen og fik en flænge i baghovedet og et snitsår på halsen.

Ifølge dommen var Zakaria Majidi med til det brutale voldsorgie i samtlige 18 minutter. Det fik han et år og otte måneders fængsel for 1. oktober 2019.

Og sagen ankes ikke, fortæller hans forsvarer, Kristian Mølgaard.

Overfaldet 16. september sidste år ved Den Røde Plads på Nørrebrogade i København udløste i den følgende uge flere hævnaktioner mellem de stridende parter. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Overfaldet 16. september sidste år ved Den Røde Plads på Nørrebrogade i København udløste i den følgende uge flere hævnaktioner mellem de stridende parter. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi har valgt ikke at anke, fordi han fik en advarsel om udvisning og ikke en ubetinget udvisning. Det er ikke en situation, som vi har ønsket at udfordre,« siger han.

Sagen vækker stor politiske harme, fordi Zakaria Majidi i januar 2018 fik en dom på et års fængsel og en betinget udvisningsdom med en prøveperiode på to år.

»De politiske signaler og de rammer, vi har sat, har hele tiden været, at der ikke er noget, der hedder advarsler i bandesager. De skal ikke have chance mere. De skal ud,« siger De Konservatives retsordfører, Naser Khader.

»Det underminerer retsfølelsen. Den ene dag siger vi, at vi er 'tough on crime', og den næste dag slipper de her bandefolk for udvisning,« tilføjer han.

Til retten har Zakaria Majidi fortalt, at han er islamisk gift, og at han har et barn på tre år med sin samlever.

Hans familieforhold medvirker til, at han ikke kan udvises, fordi han ifølge retten har 'en stærk tilknytning til Danmark'. Retten mener heller ikke, at hans kriminalitet er grov nok til en udvisning. Det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, fremgår det af dommen.

Politikerne håber ikke, at det har spillet ind, at han er islamisk gift:

»Vi må også fra politisk hold skære ud i pap, at det selvfølgelig ikke må tælle imod en udvisning, at man er islamisk gift,« siger Dansk Folkepartis Peter Skaarup.

Naser Khader fra De Konservative siger:

»Det har ingen gyldighed i en dansk retssag, at man er islamisk gift,« siger han.

Til det siger forsvaren, Kristian Mølgaard:

»Jeg mener ikke, det gør nogen vægtig forskel, om man islamisk gift. Med moderne samlivsformer er det ikke så afgørende, om man er gift eller ej. Det, der er afgørende, er, om man er i en fasttømret familieenhed, hvilket han er,« siger advokaten.

Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, er klar til at kigge på sagen:

»Jeg vil meget gerne kigge på, om lovgivningen er god nok. Intentionen med lovgivningen er, at hvis man har en betinget udvisningsdom, og man begår ny grov vold, så skal man forlade landet,« siger han.

Zakaria Majidis forsvarer, Kristian Mølgaard, mener, at rettens dom er efter bogen:

»Selv om en betinget udvisning er en skærpende omstændighed, så er der situationer, hvor en ny dom ikke skal føre til en ubetinget udvisning,« siger han.

I alt fik 16 bandefolk domme på mellem et halvt år og to år og otte måneder i sagen. Anklagemyndigheden havde også krævet to andre, der heller ikke har dansk statsborgerskab, udvist. De fik også en advarsel. Den hårdeste dom var fængsel i to år og otte måneder og ubetinget udvisning.