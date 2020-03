For første gang i 21 år har Folkekirkens Nødhjælp måttet aflyse søndagens fysiske indsamling over hele landet.

Folkekirkens Nødhjælp har måttet droppe søndagens fysiske landsindsamling på grund af frygt for coronavirus. Men nu har hjælpeorganisationen til gengæld stor succes med at kradse penge ind digitalt.

Over weekenden er det lykkedes Folkekirkens Nødhjælp at samle 3,1 million kroner ind via digitale donationer via eksempelvis MobilePay eller sms og frivillige egenindsamlinger.

Dermed er det gået over al forventning, siger Birgitte Qvist-Sørensen, der er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

- Det har vist sig, at alle de mange frivillige, der havde meldt sig, fortsat har arbejdet hjemmefra.

- Så de har virkelig gjort meget for at aktivere deres egne platforme. Vi er rigtig glade, siger hun.

15.000 indsamlere havde inden weekenden forberedt sig på at ringe på dørklokker i hele landet for at indsamle millioner til verdens ofre for klimakrisen.

Organisationen havde på forhånd forventet at samle ni millioner kroner ind. Men for første gang i 21 år måtte Folkekirkens Nødhjælp aflyse husstandsindsamlingen - og dermed nedjustere sine forventninger til det endelige beløb.

Den digitale indsamling fortsætter ind i næste uge.

