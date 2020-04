»De skal bare blive hjemme. Sommerhus eller ej,« skriver Hjalte fra Odsherred.

»Vi vil ikke smittes. Bliv væk,« skriver Pia fra Møn.

På sociale medier stemmer flere borgere fra Anholt, Fanø og Bornholm i med samme budskab. Debatten har tordnet afsted blandt de lokale i sommerhuskommunerne de seneste uger.

For bør danskerne helt blive hjemme under coronaepidemien?

Bookingerne steg i samme sekund, det gik op for folk, at de skulle sidde i en lejlighed inde i byen i lang tid. Allan Maul, direktør i Feline

De kritiske røster frygter konsekvenserne, hvis mange valfarter ud til sommerhusene for at holde ‘coronaferie’. Andre nedtoner risikoen og byder dem velkommen.

Hos sommerhusudlejerne på tværs af landet tyder meget på, at mange danskere for længst er blevet trætte af deres egne fire vægge. Og det gælder også i påsken.

Hos Nordens største udlejningsportal, Cofman, der har mere end 25.000 sommerhuse i Danmark, er tendensen ifølge direktør Søren Christian Rix tydelig.

»I marts er antallet af bookinger fra danskere steget med 50 procent i forhold til sidste år. Der er også flere danskere, som lejer huse i påsken end normalt,« siger han.

Sommerhusområde ved Vibæk Strand nord for Ebeltoft fotograferet med drone, søndag den 5. april 2020. Ritzau Scanpix. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Sommerhusområde ved Vibæk Strand nord for Ebeltoft fotograferet med drone, søndag den 5. april 2020. Ritzau Scanpix. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Novasol fortæller ligeledes, at de får flere korttidsbookinger fra danskere frem mod påske. Det samme gør nogle af de lokale udlejere i sommerhusområderne. Her har marts generelt budt på flere danskere, som søger huse tæt på vand og natur.

En helt anden motivation for midlertidigt at udskifte murstene omkring sig er de store rabatter. De lukkede grænser betyder, at Danmarks mest ivrige sommerhusgæster, tyskerne, aflyser alle deres reservationer. Konsekvensen er, at rabatterne skyder i vejret mange steder.

»Husene er virkelig billige lige nu,« siger Søren Christian Rix.

»Mange udlejere er i panik, fordi der ingen tyskere er, og de går nu ud med store rabatter. Nogle steder kan man finde huse til halv pris.«

Det er særligt på Sjælland, at der er en fremgang i udlejninger i påsken. Carlos Villaro Lassen, direktør i Ferieudlejernes Brancheforening.

Det samme lyder fra udlejningsvirksomheden Feline, der dækker hele landet. Her oplever man også store rabatter og samtidig en større efterspørgsel på sommerhuse i påsken end normalt. Det første ryk begyndte allerede, da Mette Frederiksen i midten af marts lukkede Danmark ned. Fra dag til dag betød det, at de fleste nu skulle arbejde hjemmefra.

»Bookingerne steg i samme sekund, det gik op for folk, at de skulle sidde i en lejlighed inde i byen i lang tid. På dagen fik vi 50 procent flere bookinger,« siger Allan Maul, direktør i Feline.

»Hver gang statsministeren har holdt et pressemøde, kommer der igen flere til.«

Antallet af danskere, som lejer sommerhuse, er de seneste uger fordoblet hos virksomheden, hvilket betyder op mod 200 nye bookinger om dagen.

Danmarks største sommerhuskommune, Odsherred, ligger på Sjælland, og det samme gør mange andre populære områder som Marielyst og Tidsvildeleje. Det er også denne landsdel, hvor man oplever den største folkevandring fra by til land.

»Det er særligt på Sjælland, at der er en fremgang i udlejninger i påsken. Mange danskere bruger også deres egne sommerhus i denne periode,« siger Carlos Villaro Lassen, der er direktør i Ferieudlejernes Brancheforening.

Det samme mærker man hos FeriehusDirect, hvor efterspørgslen på sommerhuse blandt danskerne er større end sidste år. I påsken er alle huse på Sjælland nu booket.

Anderledes dystert tegner billedet sig i nogle jyske sommerhusområder. Mange søger også her ud til sommerhuse, men fraværet af stamgæsterne fra Tyskland er en kolossal mavepuster for mange udlejere.

(Arkivfoto) Mange danskere tager i sommerhus op mod påske. Foto: Niels Ahlmann Olesen (arkivfoto) Vis mere (Arkivfoto) Mange danskere tager i sommerhus op mod påske. Foto: Niels Ahlmann Olesen (arkivfoto)

I Hvide Sande og Ringkøbing udgør tyskerne normalt op mod 95 procent af belægningen, og de forsvandt alle ved et trylleslag, da grænserne blev lukket.

Det er ifølge Ferieudlejernes Brancheforening 1,4 millioner bookinger, som er tabt.

Selv om flere danskere har fået fidus for at tage i sommerhuse, så ændrer det ikke billedet. Set i det store perspektiv udgør det en decideret katastrofe for branchen.

»Det er den historisk værste påske nogensinde,« siger Carlos Villaro Lassen.