De fleste kvinder vil gerne holde sig unge og attraktive. Både ansigt, bryster og balder kan få et tiltrængt løft. Med en såkaldt 'vaginal opstramning' kan vi nu også komme til at se yngre ud - indvendigt.

Rina Mardahl er en af de i hvert fald 125 danske kvinder, der har fået behandlingen. Men nu advarer de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, kvinder mod at udsætte deres underliv for ‘foryngende behandling’.

Behandlingen, der udbydes på flere privatklinikker og hos kosmetologer herhjemme, udføres ved hjælp af forskellige former for laser-, ultralyds- eller radiofrekvens-teknologi. Ifølge de amerikanske sundhedsmyndigheder medfører behandlingen en ‘alvorlig risiko for forbrændinger, ardannelse og tilbagevendende smerter’ hos kvinderne.

'FDA har ikke godkendt energibaserede medicinske enheder til 'vaginal foryngelse', vaginale kosmetiske procedurer eller til behandling af vaginale symptomer relateret til overgangsalderen, urin-inkontinens eller seksuel funktion,' skriver FDA på sin hjemmeside. Karsten Bech, der er sektionsleder og overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed, siger, at de danske sundhedsmyndigheder bakker op om advarslen.

»Der er god grund til at advare imod behandlingen. Den går dybere, end man tror, så der er sandsynligvis en risiko for ardannelse. Apparaturet (ultralydslaseren, red.) bliver brugt til at behandle gener som følge af overgangsalderen. Behandlingen sker på medicinsk indikation, men behandlingen kan måske forværre nogle af generne,« siger han.

Hold igen

Da 48-årige Rina Mardahl for tre måneder siden besluttede sig for at få en vaginal opstramning, var det problemer med at holde på vandet, der fik hende til at gå til lægen. Ligesom mange jævnaldrende kvinder var hun begyndt at mærke effekten af alder og en tidligere graviditet i sit indre.

»Før tissede jeg måske 10-12 gange om dagen. Jeg kunne ikke drikke noget uden at skulle tisse kort efter. Det var et problem, når jeg skulle lufte min hund, at jeg skulle planlægge min rute efter, at der var adgang til et toilet,« siger hun.

Rina Mardahl fik en vaginal opstramnig. Behandlingen hjalp på hendes stress-kontinens og forbedrede hendes sexliv. Foto: Anja Ekstrøm Vis mere Rina Mardahl fik en vaginal opstramnig. Behandlingen hjalp på hendes stress-kontinens og forbedrede hendes sexliv. Foto: Anja Ekstrøm

Rina Mardahl blev behandlet hos hudlæge Jørgen Esmann i Hellerup, hvor en såkaldt ThermiVa-behandling koster 6.000 kr. per gang, og tre behandlinger koster 15.000 kr. Behandlingen får hud, muskler og nerver i underlivet til at regenerere og giver en opstrammende effekt, der bl.a. øger følsomheden i de intime områder.

Allerede efter første behandling kunne Rina Mardahl ’mærke en kæmpe forskel’, efter anden behandling tisser hun kun 'to til tre gange om dagen og kan endda glemme det'. Når tredje og sidste behandling er gennemført, forestiller hun sig at få en vedligeholdende behandling hver andet år.

Hun anbefaler vaginal opstramning til andre kvinder, både som behandling mod inkontinens, men også som en kosmetisk behandling. For efter behandlingen er sex blevet væsentligt sjovere.

»Jeg er meget mere sensitiv og får mange flere orgasmer. Det var slet ikke dét, jeg fik behandlingen for, men det var en positiv sidegevinst. Jeg har det, som om jeg er 25 - bare med erfaring.«

240 behandlinger

Læge Jørgen Esmann, der er specialiseret i avancerede laserbehandlinger, har 240 gange i løbet af de seneste to år givet ThermiVa-behandlingen, der er godkendt i EU. Han forstår ikke den amerikanske advarsel.

»Man varmer huden op fra 37 til 42-44 grader. Det svarer til varmen, når man går ned i et badekar. Man skal langt over 50 grader for at risikere at lave brandsår. Men det er korrekt, at man i princippet kan forestille sig, at man laver en arvævsreaktion. Det er den, der giver en opstrammende effekt.«

Rina Mardahl sammenligner den vaginale opstramning med at få lavet en ansigtsbehandling.

»Det gør lige så ondt som at få en tandrensning - eller at få redt håret. Men jeg vidste ikke, at det var farligt, da jeg fik det lavet.«

For hende var det vigtigt, at hun ikke skulle tage forholdsregler efter behandlingen, men kunne fortsætte sit liv uændret.

»Det var ikke et stort indgreb. Man går derfra og kan gøre alt, som man plejer, også have sex. Var der sår efter behandlingen, der skulle pakkes ind og passes på, ville jeg ikke turde.«