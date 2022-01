En arbejdsplads, hvor en stor håndfuld medarbejdere ikke er tilfredse med deres job, hvor de ikke finder glæde ved fremtidsudsigterne og ikke vil anbefale stedet til andre, lyder ikke ligefrem som drømmescenariet.

Ikke desto mindre er det virkeligheden på Fælles Akut Modtagelsen på Odense Universitetshospital.

Det viser i hvert fald en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, der er foretaget blandt de ansatte på afdelingen, og som B.T. er i besiddelse af.

»Når man får et resultat, der ser sådan ud, så skal man selvfølgelig gøre noget ved det. Derfor har vi også taget det dybt alvorligt og sat en masse initiativer i gang,« fortæller Anne Bejlegård, der er konstitueret oversygeplejerske på Fælles Akut Modtagelsen.

Men det er måske ikke så overraskende, at undersøgelsen viser stor utilfredshed blandt medarbejderne.

B.T. har nemlig ad flere omgange kunnet berette om et sygehus, der er presset i bund. Om medarbejdere, der går grædende hjem fra arbejde og om så stor mangel på personale, at det i sidste ende går ud over patienterne.

Undersøgelsen tegner da også et tydeligt billede af, at medarbejderne har fået nok.

143 medarbejdere har deltaget og af dem har 35 svaret, at de ikke er tilfredse med deres job som helhed. 95 angiver et svar, der viser en middelmådig tilfredshed med deres arbejde, mens 56 angiver, at de er tilfredse.

Næsten halvdelen af de ansatte vil ikke anbefale deres arbejdsplads til andre.

»Jeg er rigtig ærgerlig over, at det er den følelse, medarbejderne har haft, da de svarede på undersøgelsen,« siger Anne Bejlegård og tilføjer:

»Men samtidig er jeg også overbevist om, at det ville se helt anderledes ud nu, hvis der blev gennemført en ny undersøgelse. Selvfølgelig er vi pressede som alle andre på sygehuset, men jeg kan mærke på stemningen, at medarbejderne nu generelt er glade for deres arbejde.«

Af nye initiativer nævner Anne Bejlegård blandt andet, at man har optimeret arbejdsopgaverne og fordelt dem mellem forskellige faggrupper samt, at man har indkaldt personalet til en uddybende snak om udfordringerne på afdelingen.

Desuden er der igangsat en indsats for at optimere vagtplanområdet, ligesom der kører en særlig indsat for at styrke trivslen på den lange bane.

De mange indsatser, læader da også til at være en god idé, for undersøgelsen viser, at både fordelingen af arbejdsopgaver og håndteringen af konflikter halter bag efter.

53 procent af de adspurgte føler i 'lav eller meget lav grad', at konflikter bliver løst på en retfærdig måde. Næsten lige så mange føler ikke, at arbejdsopgaverne fordeles på en retfærdig måde.

Ifølge tallene kunne noget tyde på, at det skyldes, at over halvdelen af de ansatte ikke føler, at de bliver involveret i beslutninger, som har betydning for deres arbejdsopgaver. Næsten 30 procent angiver, at de overhovedet ikke bliver involveret i den type beslutninger.

Undersøgelsen er gennemført blandt alle ansatte, og bemærkelsesværdigt i den forbindelse er det, at man ud fra resultaterne også kan tyde, hvor der er størst problemer med trivslen.

Resultaterne er nemlig indgivet i tre forskellige farvekoder – grøn, gul og rød. De grønne farvekoder betyder gode resultater, de gule viser middelmådige resultater, mens de røde resultater angiver områder, man bør være opmærksom på.

Blandt oversygeplejerskernes og ledelsens svar er der udelukkende grønne og meget få gule farvekoder at spore.

Ikke en eneste farvekode blandt ledelsens svar er røde.

Anderledes ser det ud for svarene blandt de ansatte 'på gulvet'.

Her er der nærmest udelukkende røde og gule farvekoder. Kun enkelte gange er farven markeret med grøn, og det retter sig primært mod de fysiske forhold på arbejdspladsen, samt mod om de ansatte føler, at de har de rette kompetencer til at bestride jobbet.

»Undersøgelsen blev gennemført i kølvandet på sygeplejerskekonflikten og midt i en periode, der var hårdt presset af høje smittetal, og det har naturligvis også haft en stor betydning for, hvad medarbejderne har svaret,« siger Anne Bejlegård og fortsætter:

»Alt skal naturligvis ikke forklares væk, men i det her tilfælde, har der bare været nogle faktorer, som har spillet ind.«