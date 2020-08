»Vi tror på, at der er 'den dybe stat', som styrer hele verden. Den skal fjernes nu. Og det skal vores leder, der hedder Donald Trump, stå i spidsen for.«

Sådan lyder det fra 47-årige Tristan Thomsen, der sidder i Brønshøj hos sin kæreste. Selv bor han i Kolding, hvor han til dagligt arbejder som pædagog på et døgn-bosted.

Når han ikke arbejder, bruger han de fleste af sine vågne timer på at sætte sig ind i QAnon-bevægelsen, som han for tre år siden kastede sig ind i og blev loyal tilhænger af.

Som B.T. tidligere har beskrevet, er QAnon er en konspirationsbevægelse, der startede i USA og blot for få måneder siden ikke var til at få øje på andre steder end de yderste afkroge af internettet.

Men konspirationsbevægelsen, der ser Trump som den eneste, der kan redde menneskeheden fra 'den dybe stat' – et ondt, hemmeligt elite-diktatur – vokser med en enorm hast, og i dag anslås den at have hundredtusindvis – hvis ikke millioner – af tilhængere på verdensplan.

Hovedteorien i QAnon er, at Hillary Clinton, Bill Clinton, Barack Obama, Pave Frans, Tom Hanks og Dalai Lama blandt mange andre er pædofile satanister, der drikker børns blod.

En af tilhængerne er altså Tristan Thomsen fra Kolding, der selv mener, at han blev 'vækket' for tre år siden.

»På grund af min interesse i alternative ting – alternative konspirationer – kom jeg i kontakt med nogle mennesker, jeg tror på, og de begyndte at pege på Trump som 'lightworker': En, der er her på jorden for at gøre noget godt,« siger Tristan Thomsen.

Det var dog ikke med det samme, at 47-årige Tristan Thomsen blev overbevist. Og det var der en god grund til, fortæller han:

»Jeg blev først meget provokeret, fordi jeg er jo sådan en klassisk socialist. Jeg har stemt Enhedslisten. Jeg var helt oppe at køre og i vildrede, da Trump kom til. Jeg var nærmest i tårer. Jeg har jo også været hjernevasket gennem medierne.«

Hvordan har du været hjernevasket?

»Alt er en del af 'den dybe stat', og vi programmeres til at gøre de forkerte ting: at gå op i underholdning og ting, der holder os ‘sovende’. Vi er jo egentlig super intelligente mennesker. Men fordi vi er blevet holdt i skak, lever vi i en illusion om, hvad livet egentlig handler om.«

Hvordan bliver vi holdt i skak?

»Det er medierne og underholdningsindustrien. Vores civilisation er en løgn.«

Tror du så, at jeg er betalt for at sælge løgne og holde folk i skak?

»Du er en del af et system, som også er under 'den dybe stat'. Når jeg for eksempel går til lægen, så ved han jo ikke, at han har været i uddannelse under 'den dybe stat'.«

Så det er fordi, vi andre ikke er vækket?

47-årige Tristan Thomsen Vis mere 47-årige Tristan Thomsen

»Ja, jeg vidste jo heller ikke først, at Trump havde sat alt på spil for at redde verden.«

Og det er du sikker på, at han har?

»Ja, hvis man undersøger det selv, vil du finde en fantastisk og barmhjertig mand, der vil ofre alt.«

Kan man ikke finde alt muligt på internettet?

»Det er ikke noget med, at nogen har fortalt mig det. Jeg ser råt materiale. Taler, der ikke er redigerede eller kommenteret. Gå ind og kig på hans tal. Hvor meget arbejde han har skabt, alle gruppers indkomster er steget som aldrig før. Han har slået alle rekorder.«

Der kunne man også vende den om og sige, at der heller aldrig har været så stor splittelse i USA, som efter han kom til?

»Det er klart, når han prikker hul på sådan en byld, så vælter det ud med betændelse.«

At lave en mur mod Mexico. Det er vel ikke specielt barmhjertigt?

»Jo, det er det faktisk. For han bygger den for at stoppe menneskesmugling især med børn og kvinder.«

Men hvis målet er at vække så mange som muligt, og Trump også er en del af det hele, hvorfor 'vækker' han så ikke folk?

»Det kan han ikke gøre, for så ville der være mange, der ville mene, han var helt skør. Der er mange, der mener, han er skør i forvejen, fordi han er så kontroversiel. Der er mange lag, når han snakker. Når han snakker om 'den usynlige fjende' snakker han ikke om corona, men om 'den dybe stat'.«

Kan du forstå, hvis folk tænker, at du er lidt paranoid, når du tror på de her ting?

»Ja, jo, det kan jeg da godt. Jeg har brugt måske 2.000 timer på at dykke ned i de her systemer. I starten synes folk, det er skørt, og at det ikke kan passe. Men når de så bruger tid på det, kommer de tilbage og har set nogle ting og tænker 'hold da op'.«