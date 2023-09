En nordjyske mand gjorde for nylig et trist fund, da han luftede hund i sin lokale skov:

Tre transportkasser fyldt med katte og killinger stod efterladt ved en shelterplads.

17 i alt, viste det sig.

Hundelufteren slog straks alarm til Dyrenes Beskyttelse, som sørgede for at køre dyrene til internater i Nordjylland og Aarhus.

Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Sagen er blot den seneste af en lang række episoder, hvor folk på den ene eller anden måde dumper deres uønskede kæledyr i naturen.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse er rekordmange dyr allerede blevet dumpet i den første halvdel af 2023.

De 17 katte fra det nordjyske var rene og tørre, og det var tydeligt, at de ikke havde stået i skoven særlig længe.

»Alle killingerne var rigtig søde og tamme, så vi er ikke i tvivl om, at de har haft et hjem, og det er virkelig uansvarligt at dumpe dem på den måde, siger internatchef i Dyrenes Beskyttelse, Karina Fisker.

Organisationen efterlyser større ansvarlighed hos ejerne af kæledyr og ikke mindst bedre regler på området for katte.

Dyrenes Beskyttelse ønsker krav om obligatorisk mærkning og registrering af katte.

Hvis mærkningen og registrering havde været obligatorisk, havde det været muligt at finde ud af, hvem der ejede de 17 katte og killinger i skoven.