En helt almindelige indkøbstur i Jysk endte med at blive noget mere specielt end planlagt for butikkens kunder over hele landet.

»Det gør mig ondt.«

Egon Hansen var en af de kunder, som faktisk først fandt ud af, at forretnings- og rigmanden Lars Larsen mandag var gået bort, da han kom ind i butikken og mødte en B.T.-journalist.

‘Dyne-Larsen’ blev 71 år gammel og styrede Jysk med hård hånd i 40 år, og derfor har hans forretningsimperium spillet en rolle for rigtig mange mennesker i Danmark.

»Dagen startede helt almindeligt, lige indtil man trådte ind ad døren. Så læste vi nyheden på vores intra, og det berører os selvfølgelig alle sammen rigtig meget,« siger Peter With, butiksmanager i Jysk i Vermlandsgade.

Selvom Lars Larsen mandag sov stille ind, så fortsætter butikkerne selvfølgelig deres succesfulde færd, selvom kunderne er påvirkede over, at han er død.

»Han var jo en af de der friske fyre, der havde en idé og stolede på sig selv,« siger Jens Christensen, da B.T. fangede pensionisten i butikken.

Og det er uden tvivl en mand, som vil blive husket over hele landet, og det er der en særlig grund til. Det er sjovt nok den samme for dem alle.

»Man har jo set ham i fjernsynet, fra man var helt lille. Han virkede som en rar mand og en god forretningsmand,« siger Emilie Lylloff.

»Hans reklameindslag på TV 2, når han lægger sig på sofaen,« siger Egon Hansen.

»Go’daw, det er Lars Larsen, jeg har et godt tilbud,« siger Jens Christensen.

Den 71-årige købmand efterlader sig sin kone, Kristine, sine to børn og fire børnebørn.