Odense Zoo var lykkelige, da man for to uger siden kunne meddele, at man var blevet beriget med to små løveunger.

Men mandag har man så meddelt en knap så opmuntrende nyhed.

De selvsamme løveunger er nemlig blevet aflivet, oplyser Odense Zoo på Facebook.

Årsagen er, at ungerne er underernæret.

»De får ikke nok mælk fra deres mor og vokser ikke tilstrækkeligt. De tager ikke på og har faktisk tabt sig,« siger dyrlæge Steffen Knold i en video.

Han fortsætter:

»De skulle have været meget større, og de har heller ikke de kræfter, de normalt skal have. Det her er noget, vi ser hos førstegangsfødende løver, hvor det går galt i forhold til amning. Og så er vi nødt til at gribe ind og desværre aflive ungerne,« siger han.

Dyrlægen siger, at det ikke praktisk kan lade sig gøre at fodre dem op.

I et svar til en kommentar på Facebook uddyber Odense Zoo, at man i så fald skulle tage ungerne fra moren hver anden time:

»Det ville stresse hende voldsomt, at vi hele tiden skulle lukke hende fra og tage hendes unger fra hende. Løsningen ville derfor være at fjerne ungerne helt fra moderen. På den måde ville hun kunne komme videre. Til gengæld ville ungerne så mangle en mor, de kunne lære at være løve af, og de ville derfor blive næsten umulige at integrere i flokken igen.«

»Unger lærer af deres forældre, og det gælder også hos løver. Fjerner man ungerne og flasker dem op, ender de som en slags tamkat i løvestørrelse - altså så prægede af mennesker, at de ikke passer ind i en løveflok.«

Steffen Knold tilføjer derfor, at ungerne ville dø af sig selv, hvis ikke man gjorde noget.