Elefantungen Mun er lige nu under intensiv behandling for det, der omtales som en »kompleks og aggressiv« blødningssygdom.

Det oplyser Københavns Zoo på Facebook.

Nærmere bestemt er der tale om en herpesvirus, der har taget livet af cirka halvdelen af de elefantunger, der er født i zoologiske haver samt et stigende antal vilde elefanter.

»Vi gør absolut alt, hvad vi kan for at holde Mun ude af den tragiske statistik,« skriver de.

Elefantungen Mun har siden onsdag morgen været i intensiv behandling, efter hun natten til onsdag begyndte at udvise sygdomstegn.

»Vi startede straks behandling under den mistanke, at der var tale om elefantherpes, inden vi kunne nå at få svar på hendes blodprøver,« skriver de og fortsætter:

»I dag har prøverne desværre vist, at vi havde ret i vores mistanke.«

Derfor oplyser Zoologisk Have, at det derfor ikke vil være muligt at se hunelefanterne i deres anlæg de næste dage, mens holdet af dyrepassere og dyrlæger får ro til at fortsætte behandlingen.