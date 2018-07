Lørdag besøgte Trine Fischer fra Hedensted Vorbasse Marked sammen med sin kæreste og familie. Men det var langtfra en positiv oplevelse for hende. For ved mange af boderne kunne man købe dyr, men størstedelen af dyrene blev ifølge hende ikke behandlet særlig godt.

»Der lå dyr i den bagende sol, som hverken havde vand eller mad. Nogle af dem lå med lukkede øjne og hyperventilerede,« siger hun til B.T. og fortsætter:

»Dyrene led i høj grad overlast, især i den høje varme.«

Der var blandt andet katte, marsvin, kaniner og fugle, som hun mener, man ikke tog nok hensyn til. Hun var på markedet, mens solen stod på sit højeste. Trine Fischer blev oprigtigt ked af det på dyrenes vegne, hvorfor hun valgte at konfrontere en af sælgerne.

»På et tidspunkt fik jeg nok og sagde min mening til en af sælgerne. De gik i forsvarsposition og sagde, at dyrene havde skygge. Men dyrene i den bod lå under en presenning, der jo også bliver meget varm,« siger hun.

Derfor gik Trine Fischer hjem og forfattede et længere opslag på sin Facebook-profil omkring sin chokerende oplevelse. Søndag eftermiddag er opslaget blevet delt over 12.000 gange på det sociale medie.

»Det er vildt godt, at der er så mange, der støtter op om, at dyr skal have det bedre i Danmark, men jeg bliver også ked af, at mange går i forsvarsposition over det,« siger hun.

Vorbasse Marked har svaret Trine Fischer på hendes oprindelige opslag.

'Hej Trine. Tak for dine ord om Vorbasse Marked. Det havde været rart, hvis du havde henvendt dig i Markedsinformationen, for så kunne du have fået en snak med både dyrlæge og dem, der står for dyrene på markedet. Det har været enormt varmt og tørt i år, og kræmmerne skulle gøre en ekstra indsats for at skabe skygge og skaffe vand, og det er nok ikke alle, der har været lige gode til det. Det skal vi kigge på, hvordan vi sikrer fremover. Et øget samarbejde med Dyrenes Beskyttelse, flere dyrlæger, et sæt Vorbasse-regler for, hvordan vi synes, det skal være. Mulighederne er mange. Markedet er slut for i år, og nu skal vi evaluere, og jeg er sikker på, at dyrene er tt af de allerførste punkter.'

Men det mener hun ikke er et tilfredsstillende svar. Trine Fischer mener, at Vorbasse Marked i højere grad burde vise, at de tog imod kritikken. Vorbasse Marked burde forsikre, at der er styr på dyrevelfærden til næste år.

Trine Fischer er i chok over, hvordan størstedelen af stadeholderne på Vorbasse Marked behandlede deres dyr. Foto: Trine Fischer Vis mere Trine Fischer er i chok over, hvordan størstedelen af stadeholderne på Vorbasse Marked behandlede deres dyr. Foto: Trine Fischer

Det er dog ikke kun positive tilbagemeldinger, som Trine Fischer har fået på Facebook. Hun har fået nogle meget krænkende personlige beskeder.

»Det er hårdt at få at vide, at man er en klam, fed kælling, der kun går på McDonald’s og spiser, når man går og kæmper med det og har haft en spiseforstyrrelse,« siger hun.

Der er også nogle, som har kaldt hende en dyrplager, fordi hun ikke kontaktede myndighederne med det samme. Trine Fischer fortæller, at hun har været i kontakt med Dyrenes Beskyttelse. Andre anklager hende for dyrplageri på grund af et billede af hendes hund, der er i en grøn beholder. Ifølge Trine Fischer var det dyrlægen, der anbragte hunden i beholderen efter en operation, fordi det gjorde den tryg.