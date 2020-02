Hun har fået nok af egenkontroller, fødevarekontroller, regnskaber og fakturaer.

Så nu siger hun stop.

»Jeg vil gerne meldes ud af staten, så jeg ikke per automatik er en del af den, men så jeg kan vælge det til, der giver mening,« lyder det fra Trine Bech, der har et landbrug nær Nibe i Nordjylland.

Her er middagslur for de ansatte og Trine Bech selv en fast del af hverdagen, hønsene bor i en campingvogn, og jorden dyrkes efter permakulturens principper.

PERMAKULTUR Permakultur betyder vedvarende kulturer.

Det er forenklet sagt recirkulation af alle ressourcer.

Det går ud på at dyrke sine egne fødevarer på en bæredygtig måde.

Vedvarende resurser som sollys, regn og vind samt planter og dyr er derfor alt afgørende.

Hos Trine Bech ryger æggeskallerne for eksempel tilbage i jorden til at give kalk. Kilde: haveselskabet.dk

Det er langt væk fra hamsterhjulets stress og jag. Men det er også langt væk fra samfundets regler og love.

Efter at have været en tur igennem hamsterhjulet endte Trine Bech selv med stress og depression. Der besluttede hun, at hun ville leve et andet liv. Hun købte et landbrug, hvor hun ville dyrke økologiske råvarer til sig selv, sin familie og til gårdbutikken Spirelyst.

Men et liv i harmoni med naturen og dyrene blev ifølge hende et kontrol- og bureaukratihelvede, og hun besluttede sig for at tage nogle drastiske valg.

Både i arbejdet med gårdbutikken og i sit private liv stræber hun efter at melde sig helt ud af staten.

Trine Bech må vinke farvel til de røde Ø'er, selvom hun dyrker økologiske råvarer. Men man kan ikke bruge mærkerne, hvis ikke man vil lade staten kontrollere ens landbrug.

Hun har ikke indregistreret sin bil, hun betaler ikke skat, hun har sendt en suverænitetserklæring til Dronningen, hun indberetter ikke længere regnskaber, hun sender ikke fakturaer, hun har afmeldt sig Fødevarestyrelsens registrering og det statskontrollerede Ø-mærke.

Derudover har hun sat et skilt på postkassen, hvor der står, at alle offentlige myndigheder er nægtet adgang, medmindre hun giver dem en tilladelse.

Det har medført, at kontrollanter fra Fødevarestyrelsen har medbragt betjente, når de skulle besøge Trine Bech.

»Jeg kan ikke være med til, at alle mennesker skal leve efter nogle bestemte tanker og regler, som åbenlyst ikke giver mening. Jeg synes, at vi skal til at tænke selv, sætte spørgsmålstegn ved, hvordan vi gerne vil leve vores liv, og om samfundet er skruet optimalt sammen.«

Du vil meldes ud af staten - eller i hvert fald selv vælge til og fra, så tænker jeg jo, at du kun vælger det til, der gavner dig?

»Det kan du sige. Men for eksempel synes jeg ikke, at det giver mening, at vi betaler for at få de svageste i samfundet passet. Vi kunne jo bare samarbejde om at få det gjort, så vi ikke skal betale til nogle institutioner, der alligevel ikke fungerer optimalt.«

Når man melder sig ud, og ikke vil betale skat, hvad så med den dag, du bliver alvorligt syg?

»Jeg har ret til at komme på sygehuset, men jeg har ikke ret til at komme til lægen.«

Hønsehuset er en gammel campingvogn, så hønsene kan flyttes rundt på gården afhængig af, hvor der er brug for at blive fjernet ukrudt.

Men det er jo finansieret af skatten, så hvis alle stoppede med at betale skat, var den mulighed der jo slet ikke.

»Jeg gør alt hvad jeg kan for ikke at komme derhen. Jeg er ved at opbygge et godt helbred, hvor jeg ikke bliver syg. Ellers må jeg gå til et alternativt behandlingssystem, som jeg selv betaler for. Jeg vil prøve alt andet først.«

Indehaveren af gårdbutikken længere nede ad vejen synes nok heller ikke, at hverken kontroller eller skat er det fedeste. Hvad med den solidaritet, som vores samfund er bygget op omkring?

»Det solidariske ligger i, at alle betaler til det, men hverken McDonald's, Burger King, Shell eller Mærsk betaler særlig meget. Er det dem, der tjener rigtig lidt eller dem, der tjener meget, der skal betale skatten? Ældre skal pludselig selv betale for vaskeklude og toiletpapir selv, hvor er solidariteten overfor de mennesker, der har bygget samfundet op? Skatten og momsen er ikke blevet sat ned, men der bliver hele tiden taget fra den fælles velfærd.«

Vores samfundet er indrettet på en måde, hvor vi alle skal spille efter de samme spilleregler, for at det kan fungere. Hvis alle lever efter deres egne regler, hvordan skal det så fungere?

»Hvordan kan vi tillade, at der er hjemløse, hvordan kan det være, vi har et arbejdsmarked, der kører mange hundrede tusinder ud i stress og depression? Er det et velfungerende samfund? Vi skal turde at sætte spørgsmålstegn ved det samfund, vi har fået. Det er på bekostning af at rigtig mange, der har det skidt.«

Vil du slet ikke anerkende at for eksempel kontroller og regnskab er lavet af en grund? Så folk kan være sikre på, at der for eksempel er styr på hygiejnen?

»Ja, det er rigtigt. Kontrollørerne finder jo nogle tilfælde, hvor det er rigtig rigtig slemt. Men det kan jo ikke være rigtigt, at det er den kontrol, der kommer en eller to gange om året, der skal afgøre, om du eller jeg kan lide at handle dét sted. Hver uge skal jeg notere temperaturen på min fryser. Tror de, at jeg selv vil spise kød fra en fryser, som ikke fryser godt nok? Vil jeg sælge det? Nej, det vil jeg ikke.«