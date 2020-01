"Dronningen" med Trine Dyrholm i en hovedrolle er nomineret til fire bodilpriser. Fire film er topscorere.

Fire film er topscorere med hver fire nomineringer til Danmarks ældste filmpris, Bodilprisen, der uddeles 29. februar.

Både May el-Toukhys "Dronningen" og Michael Noers "Før frosten" er blevet nomineret i flere kategorier.

Det samme gælder for Michael Noers "Cutterhead" og Ulaa Salims "Danmarks sønner".

Samtidig har flere film modtaget tre nomineringer.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danske Filmkritikere, som fredag løfter sløret for, hvem der kan modtage årets eftertragtede statuetter.

Tre af topscorerne, "Cutterhead", "Før frosten" og "Dronningen", er blandt andet nomineret til at blive "Bedste danske film", fremgår det af pressemeddelelsen.

De er nomineret sammen med Frederikke Aspöcks "De frivillige" og Frelle Petersens "Onkel".

Begge hovedrollekategorier består i år af en god blanding af Bodil-veteraner og nye, unge talenter, fremgår det af pressemeddelelsen.

Hos kvinderne er Trine Dyrholm nomineret for 12. gang for sin præstation i "Dronningen".

Samtidig er sidste års vinder af prisen "Bedste kvindelige hovedrolle", Victoria Carmen Sonne, nomineret for sin rolle i "Usynligt hjerte" af Laurits Flensted-Jensen.

I den mandlige kategori får Jesper Christensen chancen for at tage sin femte Bodil med hjem. Skuespilleren er nomineret for "Før frosten".

Blandt de helt nye navne på det store lærred er Mohammad Ismail Mohammad og Zaki Youssef. De er begge nomineret i kategorien "Bedste mandlige hovedrolle" for deres rolle i "Danmarks sønner".

/ritzau/