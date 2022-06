Lyt til artiklen

»Lad skamlæberne flagre frit denne sommer.«

I en klumme spekulerer den svenske journalist og forfatter Marie Sveland på, om personen, der har designet årets bikinimode, nogensinde har set et kvindeligt kønsorgan.

Ifølge Marie Sveland er årets bikinitrusse nemlig så lille, at mange kvinder slet ikke kan have deres kønsorganer i trussen.

De små bikinitrusser, der er i vinden i år, havde muligvis virket, hvis kvinder foldede skamlæberne ind og lå helt stille. Men hvis man har tænkt sig at tage et skridt, vil 'alting' falde ud. Sådan lyder nogle af ordene fra Marie Sveland.

Den smalle bikiniunderdel trender i år. Vis mere Den smalle bikiniunderdel trender i år.

Og også i Danmark hitter den smalle g-strengsmodel-bikini.

Det bekræfter man hos Nelly.com, som er en af de største shoppingsider inden for mode og skønhed for kvinder mellem 18 og 35 år.

»I alle de nordiske lande ser vi, at små bikinimodeller, gerne justerbare både top og bund, er populære blandt vores kunder denne sommersæson. Også høje snit mod hoften,« fortæller Maria Biederbeck, ansvarlig for design og produktion hos Nelly, til B.T.

Der skal dog en »bestemt type krop, hvor man ikke fylder 'for meget', til at bære underdelen, og derfor kalder psykolog Rikke Papsøe bikinimoden for »et skridt tilbage«.

»Modellen forfordeler en særlig krop, fordi man ikke kan fylde meget, hvis man gerne vil bære den. Den bidrager bestemt ikke til mangfoldigheden og går i retning af, at vi kvinder stadig skal være 'små',« siger Rikke Rapsøe.

Det ville være at foretrække, hvis modetrenden henvendte sig til forskellige kropstyper, mener hun.

»Det er aldrig sjovt at være uden for fællesskabet, og det gælder især de yngre kvinder. Hvis flere veninder går i den, men man ikke selv kan bære den, bliver man ked af sit udseende, fordi man ikke er som de andre,« fortæller hun og fortsætter:

»Det kan give følelsen af, at man ikke er god, pæn, tynd eller veltrænet nok. Jeg er ikke-nok. Det fører til en forkerthedsfølelse.«

Rikke Papsøe er psykolog og har stort fokus på selvværd. Vis mere Rikke Papsøe er psykolog og har stort fokus på selvværd.

Hun bakkes op af Louise Kjølsen, bedre kendt som 'Twerk Queen', der er psykolog, feminist og markant debattør i ligestillingsdebatten.

»Ja, modebilledet er skadeligt for kvindekroppen. Desværre er de fleste opdraget til, at 'min tissekone er for stor til den her underdel', og det er vigtigt, at vi som samfund arbejder hen imod, at 'det er bikinien, der er for lille til min tissekone',« siger hun.

Louise Kjølsen er feminist og en markant debattør i ligestillingsdebatten. Vis mere Louise Kjølsen er feminist og en markant debattør i ligestillingsdebatten.

Ifølge Louise Kjølsen er det altså kroppen, der skal diktere moden – og ikke omvendt.

»Det er vigtigt, at vi lærer især unge kvinder, at ens krop ikke er for stor, men at det er moden, der er for lille. Altså, at det ikke er kroppen, der skal laves om, men moden,« fastslår feministen og fortsætter:

»Og det handler ikke kun om en bikiniunderdel – men om et kæmpe problem i samfundet. Nemlig dét at skulle rette ind efter modetrends.«

'Twerk Queen' kommer afslutningsvis med en opfordring:

»Drop bikiniunderdelen og bad nøgen. Det er bedre for miljøet, og så kan man også 'sneak peeke' (smugkigge, red.) på andre og vidt forskellige kønsorganer.«

B.T. har forelagt Nelly.com kritikken af, at bikinimoden øger problemer med lavt selvværd hos især yngre kvinder.

»Unge kvinders velbefindende er vigtigt for os, og Nelly ønsker at opmuntre alle kvinder til at føle sig selvsikre, fantastiske og til at udtrykke sig selv uden andres fordømmelse. Uanset hvordan hun vælger at udtrykke sig,« skriver en talsperson fra Nelly.com i en e-mail.

»Vi bestræber os på at have en variation i modeller og stile, og på at fejre forskelligheder i vores assortement og tilbud,« lyder det desuden.