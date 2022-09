Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En heldig dansker er søndag morgen vundet syv millioner rigere op.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Og noget tyder på, at der er ét helt bestemt sted, hvor der er held for at vinde.

For den nybagte millionær havde nemlig købt sin kupon i Kvickly Skibhusvej i Odense.

Det er ikke første gang, at der er blevet solgt en vinderkupon i netop denne forhandler. Derimod er det tredje vinderkupon.

Første gang var i 2003, så igen i 2005 – og nu skete det altså endnu engang ved aftenens trækning.

Det er anden lørdag i streg, at endnu en dansker rammer de syv rigtige tal i Lotto-trækningen og altså nu kan kalde sig for millionær.

Foruden aftenens vinder har to andre personer vundet Millionærgarantien.