Nu er der penge på vej til de hospitalsansatte i Region Hovedstaden.

Det sker efter, en række faglige organisationer og Region Hovedstaden fredag skrev under på en aftale, der skal sikre de mest belastede og vagttunge afsnit i regionen.

Helt konkret er der tale om 312 millioner kroner, der nu skal holde hånden over sundhedsvæsenet. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Beløbet er en andel af én milliard kroner, som partierne bag finansloven har vedtaget.

»Vores hospitaler og Akutberedskabet står i en ganske særlig og presset situation og har virkelig brug for den her indsprøjtning. Jeg er meget glad for, at de faglige organisationer har bidraget til en hurtig og smidig proces, så pengene kan gøre gavn allerede nu. Det er meget nødvendigt at kunne give kontant anerkendelse til det personale, der står allermest i front gennem den her vinter,« siger Lars Gaardhøj (S).

Fakta om aftalen Aftalen er indgået med Dansk Sygeplejeråd, Jordemoderforeningen, FOA, HK, 3F, Danske Bioanalytikere, Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger. Aftalen omfatter månedslønnede sygeplejersker, radiografer, jordemødre, laboranter, bioanalytikere, social- og sundhedspersonale, lægesekretærer/HK-personale, yngre læger, overlæger, præhospitalt personale, vagtcentralpersonale samt støttefunktioner. Aftalen omfatter også portører, servicemedarbejdere/-assistenter og rengørings-/husassistenter i det omfang, at de på regelmæssig/daglig basis understøtter de udvalgte områder.

Frontlinjeledere kan omfattes, hvis de indgår i driften i et omfang, der adskiller sig væsentligt fra det normale.

Studerende, elever, timelønnede og tilkaldevikarer er ikke omfattet af aftalen. Dog er timelønnede på regionens hospitalers interne vikarkorps omfattet af den særlige bonus på udvalgte vikarvagter.

Region Hovedstaden forventer herudover, at der indgås tiltrædelsesaftaler med relevante faglige organisationer. Kilde: Region Hovedstaden

Også regionsdirektør og formand i regionens medarbejderudvalg Jens Gordon Clausen er for den aftalen.

»Alle medarbejdere i Region Hovedstaden yder en kæmpe og uundværlig indsats. Vi har i denne forhandling været nødt til at prioritere de områder, hvor hospitalerne og Akutberedskabet er allermest presset, og vi er glade for, at de faglige organisationer er gået positivt og konstruktivt ind til dialogen om at fordele pengene fra vinterpakken,« siger han.

Han forventer samtidig, at flere faglige organisationer vil tilslutte sig aftalen i starten af næste uge, da det kræver en bred gruppe af medarbejdere at holde sundhedsvæsenet kørende.

Det er nu op til direktionerne på regionens hospitaler og Akutberedskabet at bruge midlerne med udgangspunkt i de rammer, som er fastansat i aftalen.

Det er følgende områder i Region Hovedstaden, som skal løftes med vinterpakken:

Medicinske sengeafsnit

Intermediær- og intensivafsnit

Anæstesi- og operationsafsnit

Børne- og ungeafdelinger

Akutte modtagelser

Fødeområdet

Diagnostiske afdelinger

Aftalen træder i kraft fra 17. december 2021 og pengene ventes brugt inden udgangen af april. Enkelte af initiativerne vil blive udmøntet med virkning fra 1. december.