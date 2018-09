»Det er et bæst. En skiderik.«

Sådan beskriver overlæge på Rigshospitalets BørneUngeKlinik Karsten Nysom den ekstremt sjældne kræfttumor i hjernen, som treårige Laura lider af.

Og hvad værre er: Den er stort set uhelbredelig.

»De sidste 50 år har lægerne prøvet alle mulige former for behandling, men uden succes. Strålebehandling kan typisk gøre børnene bedre i en periode, men i langt de fleste tilfælde holder det ikke. Næsten alle børnene dør inden for få år efter diagnosen,« siger han til B.T.

Tumoren kaldes DIPG, og i gennemsnit rammes tre danske børn hvert år af den frygtelige kræftsygdom.

»Tumoren vokser diffust. Det betyder, at kræftcellerne vokser tæt ind mellem de raske celler inde i hjernen. Derfor kan vi ikke operere tumoren ud. Det ville beskadige de sunde celler og gøre mere skade end gavn,« siger Karsten Nysom, som er leder af Rigshospitalets enhed for eksperimentel kræftbehandling 'Ny Medicin til Børn med Kræft'.

Hidtil har det eneste alternativ været strålebehandling, men resultaterne er deprimerende læsning.

»Over halvdelen af børnene er døde efter et år. Efter to år er kun 10 procent i live. Efter fem år er to procent tilbage. Det er nogle forfærdelig lave tal, men der er altså en lille chance – og den gør vi alt for at forbedre,« siger Karsten Nysom.

Fakta Fakta: Enheden 'Ny medicin til børn med kræft' Forsøgsenheden 'Ny Medicin til Børn med Kræft' har eksisteret siden 2013 og er startet og udviklet for penge fra Børnecancerfonden og Kræftens Bekæmpelse.

Enheden afprøver og indsamler viden om ny medicin til børn og unge med kræft.

Enheden har åbnet forsøg og startet forsøgsbehandling på i alt 54 børn og unge.

I dag er enheden en af de 21 i Europa, der er godkendt til at lave de såkaldte fase 1-forsøg med ny medicin til børn med kræft. Kilde: Rigshospitalet

Derfor åbnede hans enhed på Rigshospitalet, som den første børnekræftafdeling uden for Frankrig, for to et halvt år siden behandlingsforsøget 'Biomede' til børn med DIPG. Det betyder, at afdelingen er med i verdenseliten med hensyn til afprøvning af ny medicin til børn og unge med kræft.

Ud over strålebehandlingen tilbydes børnene på afdelingen medicinsk behandling, som er målrettet hvert enkelt barn på baggrund af prøver af vævet fra barnets kræfttumor.

12 børn med DIPG har modtaget denne behandling på Rigshospitalet. Et af dem er Laura.

»Jeg har fulgt Laura tæt. Hendes behandling er gået, som vi håbede på. Hver gang, vi møder Laura og ser, at hun ikke har fået det dårligere, er der mere og mere, som tyder på, at forsøgsbehandlingen hjælper til at holde sygdommen i ro,« siger Karsten Nysom, men tilføjer så:

»Jeg er ikke sikker på, at det her er kuren. Der er mange børn, som er døde også efter at have fået forsøgsbehandlingen.«

Der er stadig ikke tal for, hvordan børn med den frygtelige kræfttumor i hjernen klarer sig efter at have fået forsøgsbehandlingen.

Men alternativet er en behandling med uhyggelig lille chance for, at børn som Laura overlever, så der er ikke meget at miste.