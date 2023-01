Lyt til artiklen

Har du oplevet flere afbud end sædvanligt til juleaften og julefrokosterne end sædvanligt?

Eller har du selv tilbragt ferien under dynen.

Så er du ikke alene.

Danmark har nemlig været ramt af en tredobbelt epidemi i juleferien.

Det viser en ny tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Ikke nok med, at danskerne i øjeblikket kæmper med coronavirus, så hærger både influenza og RS-virus på samme tid.

Af rapporten fremgår det, at der fra uge 50 til 51 skete en mærkbar stigning i antallet af danskere, der testede positive for covid-19.

Samtidig blev et stigende antal danskere indlagt på hospitalerne med coronavirus.

Langt de fleste i alderen 70 til 89 år.

Og coronavirussen har så godt fat i den ældste del af befolkningen, at den har medført en betydelig overdødelighed. Særligt blandt danskere, der er ældre end 85 år, skriver Statens Serum Institut.

Overdødelighed betyder, at der dør flere danskere, end man forventer i en given periode.

I uge 51 steg antallet af coronarelaterede dødsfald til 71.

Samtidig er der lige nu en kraftig stigning i antallet af danskere, der smittes med influenza, og der er også en betydelig stigning i antallet af indlæggelser.

Endelig er der fortsat en meget høj forekomst af smitte med RS-virus, ligesom der stadig er mange indlæggelser, skriver Statens Serum Institut, og andelen af positive prøver tyder på, at det er den mest udbredte virus af de tre lige nu.

Også landets lægevagter har kunnet mærke, at der er meget sygdom i omløb.

En rundspørge B.T. har lavet til de fem regioner viser, at der flere steder har været 'ekstraordinært travlt' og mange flere opkald end sædvanligt fra syge danskere henover julen.

Heldigvis indikerer tallene, at vi går lysere tider i møde – også når det kommer til virus.

Spildevandsprøver viser nemlig, at koncentrationen af covid-19 ser ud til at stabilisere sig, og i fire ud af fem regioner er der sket et fald sammenlignet med ugen før.