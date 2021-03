De ældste elever i Region Hovedstaden havde nok allerede fundet det varme tøj frem til første dag tilbage på skolen til udendørs undervisning. Nu må flere pakke det væk igen.

Torsdag fik de ældste elever i hovedstadsområdet af vide, at de, ligesom resten af landet, kunne få lov at møde til undervisning en gang om ugen.

Fredag aften er der så landet en nedslående nyhed for tre kommuner i Region Hovedstaden. Albertlund, Brøndby og Høje-Taastrup må nemlig ikke byde afgangselever på skoler og uddannelsesinstitutioner velkommen alligevel.

Børne-og undervisningsministeriet skriver, at det skyldes, at Epidemikommissionen har vurderet, at kommunerne har en særlig høj incidens, altså for mange smittede per 100.000 indbyggere.

Det sker til trods for, at Ishøj, som har det højest incidens i hele landet, gerne må åbne. Og situationen ærgrer da også borgmestrene i Albertslund og Brøndby.

Begge borgmestre er nemlig enige om, at det er ærgerligt for eleverne, som havde glædet sig til at komme tilbage, men er dog forstående.

»Men når incidenstallene er, som de nu engang er, og vi har oplevet en markant stigning på det seneste, så kommer det ikke som en markant overraskelse for os, at det er meldingen,« siger Steen Christiansen, borgmester i Albertslund (S), til TV 2 Lorry.

Brøndbys borgmester Kent Max Magelund (S) er heller ikke overrasket over udmeldingen, men ser nu frem til d. 6 april, hvor det ser ud til, eleverne kan komme tilbage.