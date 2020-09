'Kære Krop (...) Mangfoldighed er skønheden ved livet, og med tiden erkender vi forhåbentlig, at det at være unik er mere værdifuldt end konstant at sammenligne sig med andre.'

Sådan indleder tre veninder teksten til en række billeder med et helt særligt budskab.

På en kold sommerdag for en uge siden mødtes Ditte Amalie Hagelund Johansen, Louise Castella Bernburg og Camilla-Kenya Julendal på en havn for at føre et vigtigt projekt ud i livet.

De tre kvinder havde en fælles mission, men vidt forskellige bevæggrunde for deltage i den.

26-årige Louise Castella Bernburg. Fotograf: Stine RoelLouise tog initiativ til projektet af flere forskellige årsager, hun ville gerne være med til at vise, hvor forskellige kroppe er: »Det faktum at vi selv sidder i kørestol betyder ikke, at det kun er den kropstype vi slår et slag for. Vi er blot mannequiner og vil gerne slå et slag for alle intersektionelle kroppe!«

Ditte og Camilla-Kenya er født med et handicap, mens Louise blev kørestolsbruger som teenager, og de tre kvinder har derfor gennem hele livet været nødt til at forholde sig til, at de er anderledes, og finde ud af, hvor de passer ind i verden, som Ditte formulerer det.

Og det er måske en del af forklaringen på, at de tre kvinder endte med at blive enige om at smide tøjet og lade sig fotografere i undertøj.

For at slå et slag for kropspositivisme. For mangfoldighed og for selvkærlighed.

Netop selvkærlighed var det, der i første omgang gav Louise, der har været initiativtager og tovholder på projektet, ideen.

30-årige Camilla-Kenya Julendal. Fotograf: Stine RoelSådan skriver Camilla-Kenya på facebook og instagram om sin motivation for at være en del af projektet: 'I have confidence and I even think I am a beautiful woman. I'm not insecure what I look like, but I'm obviously unsure of a lot of other areas (in myself - as a human being).I said "yes" based on having to be covered (as you always see me) because it amazes me that "people" first think "you" love yourself (outside) if you show yourself "half-naked". It amazes me that words are not "enough". My posting would have a completely different effect on "you" if I had sat covered and written that I love myself for who I am. That's why I'm sitting here "half-naked", and that's why I'm in the project. A bit like a protest against "why" do I do it? Why was it necessary? The message of the project is important, also for me. We must love ourselves. Our body is our house. This is where we live. But I love myself just as much when I'm completely dressed, but do you believe in me? Or do you see me "just" as insecure?'

»Jeg har et stykke tid selv været på sådan en selvkærlig rejse, og jeg var nået dertil, hvor jeg gerne ville gøre noget mere radikalt. Og så opstod tanken om, hvor fedt det ville være at samle nogle kørestolstøser og lave et stærkt billede med budskabet om, at alle kroppe er smukke,« siger Louise.

Hun ville gerne vise, at man godt kan føle sig hjemme i sin egen krop, selv om den ikke ligner de glittede idealer på Instagram.

Hver enkelt kvinde har skrevet en tekst om deres bevæggrunde for at deltage i projektet, som du kan læse under deres billeder.

Louise kontaktede Ditte og Camilla-Kenya, og det blev starten på nogle gode samtaler. Louise og Camilla-Kenya, der har kendt hinanden, siden de var teenagere, kom til at tale om, at Louise havde en formodning om, at Camilla-Kenya var usikker på sin krop, fordi hun normalt dækker sig meget til.

25-årige Ditte Amalie Hagelund Johansen. Fotograf: Stine RoelDitte har skrevet følgende tekst i forbindelse med projektet: 'I've always known all the things I'll never be and have in life, but I've finally learned all the things that I am and already have: My eyes are blue like sapphires, when I look at someone I love. I've long mermaid hair smooth like silk, and a cute tiny nose like a doll. My feet are small and my hands are beautiful with long, straight nails. My body is crocked and bended, but it's still built up with so many colourful shades of beauty already - so why even bother worrying about the greyish tones that will never come near me anyway? Be a rainbow. Be you.'

»Jeg syntes, det var ærgerligt, hvis hun og andre har tænkt, jeg var usikker på min krop. Tror folk ikke, jeg elsker min egen krop, når jeg har meget tøj på? Jeg elsker mig selv, og jeg ville gerne vise, at de to ting sagtens kan gå hånd i hånd. Jeg tror på, at tildækkede kvinde kan elske og anerkende deres krop ligeså højt, som kvinder, der vælger at vise meget mere,« siger Camilla-Kenya.

For Ditte, der er forfatter og kommunikationsassistent, var der ikke nogen tvivl om, at hun skulle sige ja til projektet.

»Da Louise skrev til mig, tænkte jeg, at hvis jeg ikke takker ja til det her, så kan jeg ikke genkende mig selv. Det er det, jeg skriver om. Det, jeg sætter på spidsen i alt, hvad jeg gør. Hvis jeg ikke kan gøre det her, så kan jeg skylle alt det, jeg tror på og står for, ud i toilettet.«

Ud over at sende et budskab om kropspositivisme og selvkærlighed mener Ditte også, det er vigtigt, at kroppe som hendes, Louise, Camilla-Kenya og andres bliver synliggjort.

Budskabet Herunder kan du læse Ditte, Louise og Camilla-Kenyas fælles budskab i forbindelse med billederne: - Project ’’Dear Body’’ We have been working on this exciting project for months, and today it finally became a reality I feel so greatful that this project and dream came true with Camilla-Kenya, Ditte and myself (Louise Castella Bernburg)!

Without you this couldn't have happened.

Also a big thank you to our dear photographer, Stine Roel - Kropspositiv Fotograf, who made this possible. Thanks for sharing your beautiful bodies with me and using your voices to contribute to this body-positivitism which is such an important topic these days. Women are our own biggest critics and have such difficulties to be comfortable in our own bodies sometimes, but why's that?! I think it's because our bodies often gets sexualized and objectified and contributes women to feel insecure. But the hard fact is that our bodies should only be sexualized when we intend to be. Maybe our journey brings us to the destination of acceptance of our bodies, and maybe even love them. And we definitely should!!! A beautiful body is a womans body - regardless of disabilities, sizes, hights, plastic and cosmetic surgeries or the colour of her skin! You're unique and your body will carry you through life, maybe even carry your children. Diversity is the beauty of life and with time we hopefully acknowledge that being unique is more valuable than constantly comparing with others. The idea of the perfect and ideal body constantly changes, but our worth always stays the same! Today we don't have to change our bodies to follow the rules, but instead we can change the game and rewrite our stories. Because we are good enough exactly as we are; you are good enough and I am good enough! The journey is not fixed, it's a bumpy ride throughout life, but we can start today! Be yourself and invite others to get comfortable enought by being themselves as well. That's the reason we’re standing forward today; to fight fire with fire by showing these honest pictures exactly as we're created. We’re not made to be perfect, we’re all flawed and that's what makes us special and unique. So let's stand together and share the parts of us which are powerful, feminine, unrefined and simply human. Project developer: Louise Castella Bernburg.

»Vi har et ansvar. Dem, der har en stemme, skal også bruge den. Og ligesom små børn på et eller andet tidspunkt skal lære om forskellen på en mande- og en kvindekrop, så gælder det også for den handicappede krop, for det er ikke det, vi ser mest af,« siger Ditte.

Ditte, Camilla-Kenya og Louise håber, at billederne kan være med til at gøre os mere bevidste om, hvor forskellige kroppe kan se ud, og at kroppen dermed ikke kun har værdi, hvis den passer ned i et bestemt ideal.

»Det kom faktisk lidt bag på mig, da jeg så billederne. Jeg så faktisk slet ikke kørestolene, jeg så bare udstrålingen. Det var den, som brændte igennem,« siger Louise.