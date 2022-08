Lyt til artiklen

Søndag den 3. juli skød og dræbte en mand tre uskyldige mennesker og sårede flere andre.

Siden er det kommet frem, at gerningsmanden havde en fortid i psykiatrien.

Og nu oplyser Region Hovedstaden så, at der skal laves en faglig afdækning af gerningsmandens forløb op til skyderiet.

»Hændelsen i Fields i juli er både alvorlig og ufatteligt tragisk. Derfor kan vi ikke bare lade den passere, uden at vi grundigt får undersøgt, om vi indenfor psykiatrien kunne have gjort noget anderledes,« siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Det er ikke sikkert, at vi altid kan forhindre ulykkelige situationer som denne, men vi er nødt til at se på vores egen indsats forud for hændelsen og se hvilke erfaringer, som vi kan lære af, så vi i fremtiden minimerer risikoen for at noget lignende sker igen.«

Det er lægefaglig direktør i regionen, Tina Gram Larsen, der skal stå i spidsen for undersøgelsen, som afventes at være færdig i september 2022.

Formålet er, ifølge pressemeddelelsen, at vurdere, hvorvidt noget kunne have været håndteret anderledes i den gældende praktisk.

Foruden Tina Gram Larsen er der fire andre i den såkaldte Task Force, som skal undersøge forløbet.

Parallelt har psykiatrien iværksat en patientsikkerhedsanalyse af forløbet.

Ved angrebet i Field's blev tre personer dræbt, mens yderligere syv blev ramt af skud.