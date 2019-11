Det kan umiddelbart godt betale sig at klage, hvis man føler, man har modtaget en urimelig parkeringsbøde.

Det tyder det i hvert fald på, hvis man tager det nye Parkeringsklagenævns foreløbige statistik for gode varer.

Nævnet blev oprettet sidste år og har indtil videre medført, at omtrent tre ud af fire p-bøder droppes, ligeså snart parkanterne klager.

Det oplyser Vibeke Myrtue Jensen, som er medlem af nævnet på vegne af Forbrugerrådet Tænk, til DR.

Hun kalder i øvrigt de mange droppede parkeringsbøder et tegn på, at noget ikke foregår helt, som det skal.

»Når tre ud af fire sager, der sendes til Parkeringsklagenævnet, afsluttes, før de overhovedet kommer for nævnet, tyder det på, at mange af bøderne er givet urimeligt,« siger Vibeke Myrtue Jensen.

Omkring 1.700 parkanter har indtil videre klaget over afgifter fra p-bøder til Parkeringsklagenævnet.

Det koster 175 kroner at klage, men pengene ryger tilbage i lommen, hvis man får medhold.

Det koster parkeringsselskabet 3.500 kroner at tabe, mens det kun koster selskabet 1.000 kroner, hvis de dropper bøden, inden Nævnet behandler den, og det er altså her, at de fleste sager slutter.

Parkeringsklagenævnet har endnu ikke udgivet sin første årsrapport, så DR's oplysninger stammer fra Vibeke Myrtue Jensens mund.

Mediet har dog fået bekræftet tallene af Dennis Lange, der er juridisk konsulent for FDM og ligeledes medlem af nævnet.

DR har forelagt tallene for Jørgen Pedersen, som er formand for Danske Private Parkeringsselskabers Brancheforening. Han afviser dog at udtale sig, da han mener, at oplysningerne hviler på et 'ufuldstændigt grundlag'.