Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det eller så populære F5-lån er tilsyneladende ikke længere så populært.

For tre ud af fire boligejere med lånet sagde således farvel til det, da det i sidste uge var muligt af refinansiere sit flekslån.

Det skriver Børsen.

I stedet valgte de fleste boligejere i stedet at omdanne deres F5-lån til F3- eller F1-lån.

Danske Bank havde ifølge mediet regnet med, at der ville blive optaget nye F5-lån for omkring 12 milliarder kroner. I virkeligheden endte der kun med at blive optaget lån for omkring syv milliarder kroner.

Mens altså kun 26 procent valgt at holde deres F5-lån, var det samme tal for F1-lån på 134 procent.

Og så var der noget ganske bemærkelsesværdigt i bevægelserne.

»Vi så ingen F1ere gå over i F5 i denne omgang. Det var virkelig vildt. Det vil der normalt være nogen, der gør,« siger chefanalytiker Sune Malthe-Thagaard fra Totalkredit.

For renten er faktisk højere på F1 end på F5.

Christian Hilligsøe Heinig, boligøkonom i Realkredit Danmark, vurderer, at boligejere er blevet mindre tilbøjelig til at optage et længerevarende lån som F5, der jo løber over en femårig periode, fremover det etårige F1 på grund af tidens usikre renteforhold.