I en undersøgelse svarer tre af ti mænd, at sex mellem mænd i ringe grad eller slet ikke er moralsk i orden.

Det er slet ikke eller i ringe grad moralsk i orden, at to mænd har sex med hinanden.

Sådan lyder svaret fra tre ud af ti mænd i en stor kortlægning af danskernes sexliv. Her er 31.808 personer blevet stillet spørgsmål til deres holdninger til forskellige seksuelle aktiviteter.

19 procent af mændene mener, at sex mellem to mænd slet ikke er moralsk i orden, mens 10 procent mener, at det er i orden i ringe grad.

Blandt kvinderne i undersøgelsen er det noget færre, som ikke finder sex mellem mænd okay. Blandt dem er det samlet 14 procent, som mener at det i ringe grad eller slet ikke er i orden.

Af undersøgelsen fremgår det, at det især er i den ældre del af befolkningen, at sex mellem mænd ikke findes moralt i orden.

Svarene er en del af det omfattende Projekt Sexus, som blev søsat i 2017. Det er blevet til den 765 sider lange rapport "Sex i Danmark", der er udkommet mandag.

/ritzau/