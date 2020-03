Efter opfordring til at undgå offentlig transport i myldretiden var der bedre plads i metroen onsdag morgen.

Efter opfordring fra regeringen og myndighederne var der en del, der havde valgt at undgå at tage Københavns metro onsdag morgen.

Metroselskabet oplyser, at der var en cirka tredjedel færre passagerer onsdag morgen.

- Vi kan konstatere, at vi her til morgen har haft cirka en tredjedel færre passagerer, end vi normalt har i morgenmyldretidstrafikken, siger Metroselskabets direktør, Henrik Plougmann Olsen i en pressemeddelelse.

- Det kan tyde på, at mange har lyttet til anbefalingerne om at forsøge at tilrettelægge deres rejse, så de undgår myldretiden så mange tak til passagererne for at hjælpe.

Onsdag morgen var der cirka 38.000 passagerer i metroen mellem klokken syv og klokken ni. Det er helt præcist 30 procent mindre end normalt.

Metroselskabet siger, at det har øget antallet af tog på skinnerne - så der køres med maksimum kapacitet mellem klokken seks og klokken 20. Samtidig er der skruet op for rengøringen.

/ritzau/