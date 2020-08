Ud af sidste uges 78 nye smittetilfælde i Aarhus Kommune har 61 af tilfældene somalisk herkomst, oplyser SSI.

I Aarhus Kommune ser der ud til at være en smittekæde i somaliske kredse.

I hvert fald er 61 af sidste uges i alt 78 nye tilfælde med coronasmitte blevet konstateret blandt personer med somalisk herkomst.

Der er tale om ophobning inden for familier i flere forskellige boligområder. Det skriver Statens Serum Institut (SSI) på sin hjemmeside.

Nu prøver Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for smittesporing i Danmark, at afdække, om der er fælles begivenheder, der kan koble tilfældene sammen.

Styrelsen er i dialog med Aarhus Kommune og Region Midtjylland med henblik på inddæmning af udbruddet.

Det sker ved intensiveret testning blandt andet ved brug af mobile enheder og tilbud om testning af personale i hjemme- og ældrepleje.

/ritzau/