Størstedelen af danskerne svarer i en ny undersøgelse, at de ikke planlægger at rejse til udlandet til sommer.

75 procent af danskerne planlægger ikke at rejse til udlandet til sommer. Det svarer de i en ny undersøgelse, som Voxmeter har foretaget for Ritzau.

I samme undersøgelse svarer næsten 70 procent, at de ikke forventer at den nuværende vaccineplan holder.

Tallene viser, at der er stor usikkerhed i befolkningen omkring coronasituationen, og om folk kan komme ud at rejse til sommer.

Ifølge Lars Thykier, der er administrerende direktør i Dansk Rejsebureau Forening, er tallene et øjebliksbillede. Men de er ikke gode.

- Det er et skræmmende højt tal - og trist, siger Lars Thykier.

Man skal dog tage det forbehold med tallene, at det selvfølgelig ikke er alle danskere, der rejser til udlandet i et normalt år uden corona.

Men Lars Thykier mener dog alligevel, at det er rigtig mange, der siger, at de ikke planlægger at tage afsted til sommer.

- I et normalt år ville tallene jo næsten være omvendt, eller i hvert fald halvdelen ville tage ud at rejse, siger han.

Det rejsebranchen efterlyser mest, er en dato for, hvornår man kan rejse ud.

- Vi har efterlyst sådan en Boris Johnson-udmelding - den og den dato kan man rejse ud, siger Lars Thykier.

I rejsebranchen efterlyser man også, at myndighederne melder ud, at man godt kan rejse, selv om man ikke er vaccineret.

- Det er faktisk vores store showstopper, folk tror de ikke må rejse, hvis de ikke er blevet vaccineret. Det må de gerne, siger Lars Thykier.

I rejsebranchen frygter de at udmeldingen om, at man må rejse igen, kommer for sent til, at folk kan rejse til udlandet.

- Hvis udmeldingen kommer for sent, har folk allerede bestilt ferie herhjemme, som de ikke kan komme ud af, siger Lars Thykier.

