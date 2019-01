Regeringen vil bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Det fortalte statsminister Lars Løkke Rasmussen ved præsentationen af et nyt sundhedsudspil onsdag, men danskerne er faktisk allerede godt tilfredse med deres behandling.

En ny YouGov-undersøgelse for B.T. viser nemlig, at tre ud af fire patienter karakteriserer deres oplevelse af de danske hospitaler som ‘meget god' eller ‘god'.

Men sundhedsvæsnet skal markant ændres, hvis det står til regeringen.

Den nye sundhedsreform lægger blandt andet op til at afskaffe de fem regionsråd og i stedet etablere enheden ‘Sundhedsvæsen Danmark’.

Derudover vil regeringen oprette 21 sundhedsfællesskaber, der ifølge udspillet ‘skal bygge bro mellem sygehuse, kommuner og de praktiserende læger’.

Ambitionen er nemlig at undgå 500.000 ambulante besøg på sygehuset, fordi flere opgaver kan løses tættere ved hjemmet, og at 40.000 indlæggelser skal forebygges for især ældre patienter.

På pressemødet understregede statsministeren, at vi i Danmark har et godt sundhedsvæsen, men at der skal gøres mere for patienterne. Ifølge ham er der for eksempel for stor forskel på kvaliteten i behandlingen i de forskellige steder i landet.

»Patienten skal sættes først. Vi tager patientens parti og vil over de kommende år skabe et endnu bedre sundhedsvæsen,« sagde Lars Løkke Rasmussen.

Regeringens udspil imponerer dog ikke Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen.

»Der er nogle store problemer med det fremlagte udspil. Indflydelsen forsvinder fra de almindelige borgere, og beslutningerne og ansvaret flyttes langt væk og centraliseres,« siger Flemming Møller Mortensen.

Han forklarer, at han især oplever at patienterne bliver utilfredse, når der ikke er tid til nærhed:

»Jeg møder mange patienter og pårørende, som oplever, at personalet har for travlt. Der er ikke tid til nærhed og omsorg, og det skal vi gøre noget ved.«

Resultatet fra B.T.s nye undersøgelse af tilfredsheden blandt hospitalspatienterne glæder næstformand i Danske Regioner Ulla Astman (S):

»Jeg synes, at det er rigtig glædeligt resultat. Det er en cadeau til vores pressede personale, der hele tiden arbejder på at levere den bedst mulige behandling,« siger Ulla Astman og forklarer, at resultatet af målingen stemmer overens med deres tilfredshedsundersøgelser.

Hun er derfor også bekymret for, hvad der vil ske med målingerne, hvis regeringens udspil til en sundhedsreform ender med at blive vedtaget.

»Vi ved fra strukturreformen, hvad der sker, når man laver store omvæltninger, så jeg er stærkt bekymret for, om ressourcerne kun vil gå til at organisere de nye tiltag.«

Der vil sammenlagt blive afsat seks milliarder kroner til sundhedsvæsnet frem mod 2025.

Regeringens sundhedsudspil skal nu forhandles på plads i Folketinget.