Hold øjenkontakt. Lyt. Sig undskyld. Ifølge parterapeut Martin Østergaard kan de tre simple huskeregler redde parforhold.

Som forfatter til adskillige bøger, om ham, hende og alt det, der er imellem dem, har Martin Østergaard hjulpet mænd og kvinder til at forstå hinanden bedre. I sin nye single ‘Kærlig kommunikation i parforholdet’, forklarer han hvorfor et blik, en undskyldning og evnen til at lytte, kan redde par fra mange konflikter - eller i hvert fald undgå, at konflikterne går i hårdknude.

»Målet er at hæve bevidsthedsbarren bare en lille smule. For det er meget nemmere at lave om på sin egen adfærd. At ændre sin partners adfærd er derimod lige så svært som at tråde en nål med med meget lange arme.«

Fakta Martin Østergaard Født 1962.

Psykoterapeut, forfatter og journalist.

Far til Asta, Rasmus og Simon.

Skilt to gange, men er i dag gift med Catrine.

Har skrevet flere bøger om parforhold bl.a. 'Vejen til mandens hjerte' og 'Vejen til kvindens hjerte'.

Har netop udgivet singlen 'Kærlig kommunikation i parforholdet'.

Se hinanden i øjnene

Blikket er en primitiv kontakt, der skaber en direkte forbindelse mellem to mennesker. Hold derfor øjenkontakt - gerne et halvt eller et helt minut - hver dag.

Kvinder har ofte lettere ved at se deres mand i øjnene - end omvendt. Martin Østergaard, parterapeut

»Blikket springer forbi skuffelser og mellemværender. Et blik er en meget mere umiddelbar kontakt end at snakke om tingene. Det svarer til at have sex eller at snakke om at have sex. Der er en kæmpe forskel mellem de to,« siger Martin Østergaard, der ofte synes, vi bruger ‘for mange ord’.

»Man kan se mange flere ting hos hinanden, hvis man har øjenkontakt, end man kan høre i de ord, der bliver sagt. Ser du din mand i øjnene, kan du se, at selvom han lyder vred, er han også ked af det. Og selvom han er rasende, ser han også lidt bange ud.«

Fordi kvinder generelt har mindre imod at blive udfordret på følelserne, har de ofte lettere ved at se deres mand i øjnene - end omvendt.

»Mænd bruger meget tid på at kigge væk. For det er lettere at holde fokus i sin egen krop og sine egne tanker, hvis han kigger væk. For kvinder er det heller ikke nemt, men husk, når først øjenkontakten er etableret, er det rart. Kig på hinanden, og I kan ikke undgå at mærke hinanden. Kortvarigt vil det måske være ubhehageligt, men så sker der en forløsning, og det bliver behageligt,« lover han.

Lyt til din kæreste

Samtalen er vigtig, for at mennesker kan forstå hinanden, og vide hvad hinanden tænker og føler.

Men når ting bliver komplicerede mellem ham og hende, er det ofte vigtigere at få sagt, hvad man selv mener end at lytte til den andens synspunkter. Derfor kan man opleve par, der gør alt for at fremhæve egne synspunkter og kun er ude på at nakke den andens. Samme retorik, som politikere i øvrigt benytter sig af.

Men i parforholdet er målet ikke altid at få ret. Ofte kommer en samtale mellem par i krise til at være en gengældelse i manglende opmærksomhed.

»Du giver ikke respons på mig, så nu giver jeg heller ikke dig opmærksomhed,« forklarer Martin Østergaard den reaktion, der kan fører til, at en samtale på ingen måde gør os klogere på hinanden.

»Det opleves meget sårende, hvis man negligerer den anden ved bare at tale videre om sig selv. Sig i stedet til din partner: ‘Jeg er ikke enig med dig, men jeg hører efter, og anerkender, hvad du siger’. Lyt. Gentag det den anden har sagt eller i hvert fald pointerne og vis ham, at du har hørt ham. Og sig til din partner, hvis du mangler respons. Det er kompliceret, men der skal kun én dårlig attitude til at ødelægge en samtale.«

Særligt mænd har svært ved at sige undskyld. Især hvis det, vi har gjort, som sårede vores partner, ikke blev gjort bevidst Martin Østergaard, parterapeut

Giv en undskyldning

I hverdagens bøvl og ballade kommer vi uværgligt til at såre hinanden. Den kortetse vej forbi den slags konflikter er en uforbeholden undskyldning.

»Men særligt mænd har svært ved at sige undskyld. Især hvis det, vi har gjort, som sårede vores partner, ikke blev gjort bevidst. Det kan være svært, at sige undskyld. For når hun kommer buldrende med sine stærke følelser, føler han sig angrebet. Men sig det nu bare alligevel,” opfordrer Martin Østergaard.

En fejl som mange - både mænd og kvinder - begår, når de undskylder, er at de ikke kan nære sig for at følge undskyldningen op med en forklaring på, hvorfor de dummede sig. Men drop den.

»Det, den anden oplever, når man forklarer sig, er, at der alligevel ikke var grund til at undskylde. Så føler man, at man fik en undskyldning, som straks blev trukket tilbage. Det gør bare dobbelt ondt og gør situationen endnu værre.«

Derfor - ‘Undskyld - uforbeholdent. Men punktum og udbråbstegn. Og vent til dagen efter, hvis du har et behov for at forklare dig.’