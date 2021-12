Første gang det skete var i juni.

En skøn sommerdag, hvor Krestina Hansen og Martin Hjortholm sad i deres have og nød tilværelsen, da der pludselig lød et »voldsomt rabalder«.

Martin Hjortholm løb hurtigt om på den anden side af huset, og der kunne han konstatere, at en lastbil på Rugårdsvej havde ramt husets facade.

Der lå nemlig tagsten overalt i indkørslen, og straks satte Martin satte sig ind i sin bil for at fange synderen, men vedkommende var for længst væk.

»Jeg synes, det er kujonagtigt at stikke af, når man kører ind i et hus,« siger Martin Hjortholm, som tidligere har fortalt sin historie til Fyens.

Martin Fredborg er efterhånden godt og grundigt træt af, at tre lastbiler nu har ramt hans hus på et halvt år Vis mere Martin Fredborg er efterhånden godt og grundigt træt af, at tre lastbiler nu har ramt hans hus på et halvt år

Det skulle dog vise sig at blive langt værre.

En måned senere kom Martin og hans forlovede, Krestina, nemlig hjem en julidag, og der var den gal igen.

Huset, hvis facade er under en meter fra vejen, var endnu en gang blevet ramt af en lastbil, og denne gang var en af tagstenene fløjet videre og havde lavet en ridse i Martins bil.

Med andre ord: Denne gang skulle både taget og bilen fikses, men der var stadig ingen seddel eller livstegn fra den chauffør, der tilsyneladende havde ramt huset på Fyn.

Der lå endda et sidespejl fra en lastbil, der i kollisionen var røget af.

Herefter har der været ro i en række måneder – indtil i forrige uge.

»Vi ligger og sover, og så vågner jeg pludselig af, at hele huset ryster. Jeg flyver ud af sengen og kan ret hurtigt konstatere, at det samme nu er sket for tredje gang på et halvt år,« fortæller Martin.

Endnu en gang – i dette tilfælde klokken 5 om morgenen – har en lastbil kørt så tæt på huset, at den har ramt tagkonstruktionen, hvilket har ødelagt en lille del af taget.

Sådan så huset ud efter den seneste påkørsel Vis mere Sådan så huset ud efter den seneste påkørsel

Omkostningerne tager forsikringsselskabet sig af, hver gang det går galt, så Martin og Krestina mister ikke penge på de mange påkørsler.

Men de lever til gengæld i en ubarmhjertig frygt.

»Jeg har en søn, og han er her en gang imellem, og når han er her, bor han på en af de to værelser, der ligger ud mod vejen. Hvis han havde sovet der i sidste uge, så havde vi aldrig fået ham derind igen. Og hvad hvis det var gået mere galt? Hvis taget var faldet sammen?« spørger Martin.

Frygten er nu blevet så stor, at parret intenst leder efter et andet sted at bo.

»Vi tør simpelthen ikke bo der. Det er jo farligt, så vi regner med at flytte til Odense, så snart vi kan,« fortæller Martin, der også er dybt frustreret over, at lastbilchaufførerne suser videre hver eneste gang.

Ifølge Martin skyldes de mange påkørsler, at Rugårdsvej er blevet en indfaldsvej for tung trafik, og at huset tilmed ligger så tæt på vejen, at lastbiler ikke formår at styre udenom.

Han er også frustreret over, at Middelfart Kommune ikke banker en stolpe i jorden, der kan skærme af, men ifølge kommunen er det ikke løsningen.

Over for Fyens erkender Middelfart Kommune nemlig, at der er et problem, men at man vil starte med at benytte sig af nogle særlige reflekser.

»Vi har snakket om, at vi skal gøre huset mere synligt ved at sætte reflekser op. Når man kører, har man øje på vejen og de modkørende, hvilket betyder, man ikke måske ikke lægger mærke til taget. Det håber vi på, at nogle reflekser kan være med til at modvirke,« oplyser trafik- og vejchef Uffe Høybye til Fyens.

Martin og Krestina har dog bestemt sig: De vil væk – reflekser eller ej.