Helle Østergaard Kristiansen har definitivt slået sig fast som en af verdens stærkeste kvinder i erhvervslivet.

For tredje år i streg drøner chefen for det danske energihandelshus Danske Commodities, der blandt andet har kontor i Aarhus, ind på Fortune Magazines liste over de 50 mest indflydelsesrige erhvervskvinder i verden.

Her placerer hun sig som nummer 25 og er den eneste danske kvinde på listen.

Helle Østergaard Kristiansen blev i 2019 udnævnt til at stå i spidsen for Danske Commodities, der har hovedsæde i Aarhus.

Her er hun – foruden at være ansvarlig for 350 medarbejder i et af de største handelshuse i verden inden for energisektoren – også en af de eneste kvindelige chefer i sin branche.

Ifølge de nyeste tal fra Det International Energiagentur (IEA) udgør kvinder under en fjerdedel af energisektoren, som har færre kvindelige ledere end nogen anden sektor.

Og det skal der gøres noget ved, mener hun.

»Verden står lige nu over for en potentiel energikrise. Priserne er skyhøje, der er mangel på gas, og vinteren er lige rundt om hjørnet. Hvis vi som sektor skal lykkes med at løse udfordringerne forbundet med energiomstillingen og mangel på råvarer, har vi brug for nytænkning og innovation,« siger hun i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Derfor er vi nødt til at kunne tiltrække hele talentpuljen – både kvinder og mænd. Og nye løsninger er mere nødvendige nu end nogensinde før.«

Som chef for Danske Commodities har hun blandt andet forhandlet kontrakten hjem med britiske Dogger Bank, som kommer til at forsyne seks millioner husstande med grøn energi.