Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En heldig vinder kan se frem til 10 skattefrie millioner kroner på kontoen.

Det står klart efter lørdagens Lotto trækning, hvor danskeren ramte de syv rigtige tal.

Den nybagte millionær købte sin vinderkupon i Føtex på Bankagevej i Horsens. Det skriver Danske Spil i en pressemeddelse.

Men vinderen med kuponen fra Horsens er ikke den eneste, der har været heldig.

»Det er en stor glæde at være med til at dele hele tre gevinster ud til tre glade danskere her til aften,« siger Malene Mølgaard, der er administrerende direktør i Danske Lotteri Spil.

Lørdag blev der også trukket lod om 2x1 million kroner blandt alle spillede rækker.

Den ene af vinderne havde købt sin kupon hos Kvickly i Slagelse, og den anden havde købt sin kupon i Meny i Rønne. Danske Spil har endnu ikke talt med vinderne.

»Vinder man et større beløb hos os, bliver man tilbudt særlig rådgivning, så vi sikrer, at man får en god start på livet som millionær – eller mangemillionær,« siger Malene Mølgaard.