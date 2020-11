Tre formentlig undslupne mink fra en nordjysk farm gemte sig i et barnevognsskur og en kælderskakt ved Børnehuset 'Molevitten' i Elling i Frederikshavn Kommune. En af minkene blev fanget og to undslap. Børnene er derfor for god ordens skyld blevet holdt indendøre. ARKIVFOTO Foto: Morten Melhede