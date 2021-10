For spirende musiktalenter i Odense er der godt nyt at hente.

Statens Kunstfond har nemlig udpeget Kulturmaskinen, der har spillestederne Frølageret og Magasinet, til den såkaldte netværks- og genrespillestedsordning og har i den forbindelse tildelt den tre millioner kroner fordelt over tre år – og de skal alle gå til byens musikalske talenter.

En pengesum og en anerkendelse, som by- og kulturrådmand i Odense, Christoffer Lilleholt (V), er glad for.

»Vi ser frem til at styrke de musikalske ildsjæle og dygtige musikfolk og til muligheden for at binde forstæder fra Bellinge til Stige sammen med spillestederne i centrum,« siger Christoffer Lilleholt.

En stor del af pengene kommer til at skulle postes i Kulturmaskinens lille spillested Frølageret.

Her vil talentudvikling være i højsædet og håbet er, at det i sidste ende resulterer i flere lokale navne på Kulturmaskinens store scene Magasinet.

»Odense har fostret mange musikere og arrangører gennem tiderne, og det er den ånd, vi gerne vil sikre ved at fokusere på lokale talenter og miljøer. Vores oplevelse er, at både nye og indfødte odenseanere gerne vil engagere sig aktivt i vigtige relationer og det samvær, som livemusikken er en væsentlig ramme om,« siger Kulturmaskinens leder, Jakob Kwederis, og fortsætter:

»Vi glæder os, men er også ydmyge i det videre arbejde med fællesskaberne i de odenseanske musikmiljøer både bag, på og foran scenerne.«