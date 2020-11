Tårerne begynder at løbe ned ad kinderne på 63-årige Pia Elkjær Hansen.

Hun tager brillerne af, tørrer begge øjne med en hvid serviet og udbryder med vrede i stemmen:

»Jeg var fuldstændig i chok og helt tom indeni. Ja, det var hele min lille familie.«

B.T. har besøgt Pia Elkjær Hansen i den lille by Taulov syd for Fredericia. Her fortæller hun om sit livs mareridt.

Pia Elkjær Hansen græder, når hun tænker på sin elskede mand Poul Henning Hansen, der i marts døde. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd Vis mere Pia Elkjær Hansen græder, når hun tænker på sin elskede mand Poul Henning Hansen, der i marts døde. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd

I marts døde hendes ægtefælle og kæreste gennem 46 år, Poul Henning Hansen.

Årsag?

Han havde akut meningitis, men både vagtlæge og egen personlige læge afviste at se ham for at undgå coronasmitte.

Det skete, selv om han hårdt ramt af sygdommen ringede efter hjælp flere gange.

Sådan blev Poul svigtet dag for dag Søndag den 21. marts 68-årige Poul Henning Hansen har i et døgn haft feber og store smerter i nakken. Han ringer derfor til vagtlægen, som dog afviser at ville se ham på grund af restriktionerne under coronavirussen. Poul Henning Hansen benægter at være smittet med coronavirus, og det erkender vagtlægen, der opfordrer ham til at ringe dagen efter. Mandag den 22. marts Poul Henning Hansen har 39,2 grader i feber, hoster og forsat smerter i nakken. Han ringer til egen læge, der heller ikke vil se ham, men ordinerer medicin mod muskelsmerter. Tirsdag den 23. marts Poul Henning Hansen har det forsat værre og ringer igen til vagtlægen, der siger, han kan lave et varmt omslag, som kan lægges om nakken. Onsdag den 24. marts Poul Henning Hansen får det værre og værre. Han kaster op ud over sig selv, og han er svær at komme i kontakt med. Hans kone Pia Elkjær Hansen ringer til vagtlægen, der siger hun selv skal køre på sygehuset med ham. Hun siger, at det er umuligt at få ham ud i bilen, og efter ti minutters samtale sendes ambulance. Torsdag den 25. marts På Kolding Sygehus ligger han på intensiv afdeling. Han testes tre gange for coronavirus. Fredag den 26. marts Coronatest har været negative, men Poul Henning Hansen får det fortsat værre og værre. Lørdag den 27. marts Det bekræftes nu, at Poul Henning Hansen har meningitis, og han overflyttes til Odense Universitetshospital. Her ligger han i respirator, og det vurderes, at han ikke vil overleve. Søndag den 28. marts Kl. 00:50 slukkes for respiratoren og Poul Henning Hansen dør. Kilde: Pia Elkjær Hansen og familiens klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Først da han efter flere dages forgæves opkald var så syg, at han var bevidstløs, måtte Pia Elkjær Hansen i ren desperation ringe til vagtlægen, og da lykkedes det at få sendt en ambulance.

Men da var det alt for sent.

Efter kun tre dages indlæggelse ringede hospitalet til Pia Elkjær Hansen, der sammen med parrets to børn og børnebørn var til stede, da der skulle slukkes for hans respirator.

Der var ikke noget at gøre for at redde 68-årige Poul Henning Hansens liv.

Her ses det sidste billede taget af bevidstløs Poul Henning Hansen i sengen på Odense Universitetshospital. Kort efter bliver respiratoren slukket, og Poul Henning Hansen dør. Foto: Privat Vis mere Her ses det sidste billede taget af bevidstløs Poul Henning Hansen i sengen på Odense Universitetshospital. Kort efter bliver respiratoren slukket, og Poul Henning Hansen dør. Foto: Privat

»Både Poul og jeg er blevet svigtet. Jeg synes godt nok, vi har fået en dårlig behandling,« siger Pia Elkjær Hansen.

Lad os gennemgå, hvad der konkret blev sagt i samtalerne mellem Poul Henning Hansen og vagtlægen ved første opkald. B.T. er nemlig i besiddelse af optagelse af opkaldet.

Søndag 22. marts ringede han til vagtlægen, da han i et døgns tid havde haft feber og ondt i nakken.

Poul Henning Hansen forklarede meget tydeligt, at han virkeligt havde det dårligt. Eksempelvis sagde han:

Her står Pia Elkjær Hansen med tårer i øjnene ved sin døde mands gravsted ved kirken i Taulov. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd Vis mere Her står Pia Elkjær Hansen med tårer i øjnene ved sin døde mands gravsted ved kirken i Taulov. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd

»Jeg har simpelthen så ondt. Jeg kan knap nok gå (...) Jeg har 38,8 grader nu og 39,4 grader i formiddags (...) Jeg kan fandeme næsten ikke være nogen steder.«

Alligevel afviste vagtlægen at se ham, og den melding gjorde tydeligvis Poul Henning Hansen dybt frustreret.

»Det har jo ikke en skid med det corona at gøre,« sagde han.

Vagtlægen erkendte, at Poul Henning Hansen næppe var smittet med coronavirus.

Både Poul og jeg er blevet svigtet Pia Elkjær Hansen

»Det vil være usandsynligt, men vi er ikke meget for at se på dig, som det er lige nu,« sagde han og tilføjede:

»Så derfor synes jeg, du skal prøve med smertestillende, og har du ikke så meget held ved det, så prøv at ringe til vagtlægen i morgen. Så må han vurdere, om der skal ske yderligere.«

Men Poul Henning Hansens smerter blev kun værre.

Om mandagen ringede han til klinikken Lægerne i Taulov, hvor hans egen læge Stig Bertelsen holder til.

Her ses billede af Pia Elkjær Hansen sammen med sin nu døde ægtemand Poul Henning Hansen og deres ene barnebarn, da det blev døbt. Til højre ses urnen med asken fra Poul Henning Hansen. Den er nu begravet på kirkegård. Foto: Privat Vis mere Her ses billede af Pia Elkjær Hansen sammen med sin nu døde ægtemand Poul Henning Hansen og deres ene barnebarn, da det blev døbt. Til højre ses urnen med asken fra Poul Henning Hansen. Den er nu begravet på kirkegård. Foto: Privat

Han havde da 39,2 grader i feber oven i smerterne, men de vil ikke se ham. I stedet fik han udskevet smertestillende medicin, der kunne hentes på apoteket.

Men de næste dage blev Poul Henning Hansen mere og mere syg.

Onsdag mistede han så meget bevidsthed, at Pia Elkjær Hansen klokken 19.33 selv ringede til vagtlægen. B.T. har også optagelse af den samtale.

Den viser, at også denne vagtlæge afviste at ville se Poul Henning Hansen.

Her ses billeder af Pia Elkjær Hansen og Poul Henning Hansen med deres to børn og børnebørn. Et billede, der hænger i enkens hjem. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd Vis mere Her ses billeder af Pia Elkjær Hansen og Poul Henning Hansen med deres to børn og børnebørn. Et billede, der hænger i enkens hjem. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd

»Du skal ringe til sygehuset i Kolding og høre, om du må køre derover,« sagde han.

»Hvad?! Er der ingen, der kan komme og hente ham?« spurgte Pia Elkjær Hansen og slog fast, at hun ikke kunne få ham over i deres bil.

»Okay, jeg prøver lige at ringe,« sagde vagtlægen.

Og efter mere end ti minutters samtale fik hun besked om, at der kunne sendes ambulance. Endelig køres Poul Henning Hansen på sygehuset, hvor han dør søndag, da respiratoren slukkes.

Pia Elkjær Hansen har klaget til både Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen over lægernes behandling af hendes mand. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd Vis mere Pia Elkjær Hansen har klaget til både Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen over lægernes behandling af hendes mand. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd

Men hvad siger de involverede læger selv?

Pia Elkjær Hansen har klaget til Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen over lægerne. Og i anmeldelsen erkender Poul Henning Hansens egen læge, Stig Bertelsen, at der er sket fejl.

'Fejlvurdering af de symptomer, Poul Henning Hansen oplyste, da jeg ikke så eller undersøgte ham på grund af restriktioner i forbindelse med coronaepidemien,' skriver lægen.

'Havde det ikke været for coronaepidemien, havde jeg helt klart set ham, undersøgt og forhåbentlig indlagt ham,' skriver han videre.

B.T. har kontaktet Stig Bertelsen, som starter med at slå fast, at han har tavshedspligt.

»Det er en alvorlig sag, og jeg har ikke nogen kommentarer,« siger han.

Men Stig Bertelsen, havde det haft nogen betydning for, om han havde overlevet, hvis han var blevet indlagt, første gang han ringede efter lægehjælp?

»Det kan jeg i hvertfald ikke afvise,« svarer han.

Poul Henning Hansens to børnebørn har blandt andet lagt denne sten på deres morfars gravplads. Der er også en Pokémon-æske med tegninger til ham. Foto: Sarah Christine Nørsgaard/Byrd Vis mere Poul Henning Hansens to børnebørn har blandt andet lagt denne sten på deres morfars gravplads. Der er også en Pokémon-æske med tegninger til ham. Foto: Sarah Christine Nørsgaard/Byrd

Hvad tror du?

»Jo hurtigere man opdager det, jo større er chancen for at blive reddet,« siger lægen.

Stig Bertelsen og de to involverede vagtlæger hører til under Region Syddanmark. Her går koncerndirektør Kurt Espersen nu ind i sagen.

»Det er et dybt ulykkeligt og meget tragisk forløb,« siger han og kondolerer over for Poul Henning Hansens familie.

Kurt Espersen er koncerndirektør hos Region Syddanmark, hvor de involverede læger er tilknyttet. Foto: Region Syddanmark. Vis mere Kurt Espersen er koncerndirektør hos Region Syddanmark, hvor de involverede læger er tilknyttet. Foto: Region Syddanmark.

»Når der ligger en afgørelse, så skal vi naturligvis se den grundigt igennem og se på, om der er begået fejl, og i givet fald hvordan vi undgår, at de sker igen,« siger koncerndirektøren.

Vil denne sag få nogen betydning for de omtalte læger?

»Igen er det ikke op til Region Syddanmark at vurdere. Det er klageinstansen, der vurderer, om forløbet giver anledning til, at der udtales kritik af behandlingsforløbet,« siger han.

Pia Elkjær Hansen frygter, andre har oplevet det samme som hendes døde mand.

Enken Pia Elkjær Hansen kigger ud af vinduet i sit hus. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd Vis mere Enken Pia Elkjær Hansen kigger ud af vinduet i sit hus. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd

»Jeg kan slet ikke tåle at høre nogen sige corona. Så kommer jeg til at tænke på min mand, fordi det er den, der har taget ham,« siger hun og tilføjer:

»Han var ikke smittet, men lægerne turde ikke se ham. Han blev et gidsel, og jeg håber godt nok, lægerne tager sig sammen, så det ikke sker for andre.«

Kurt Espersen fra Region Syddanmark har ikke hørt om andre patienter, der har oplevet noget lignende.

»Vi vil meget gerne have åbenhed, så hvis andre har oplevet noget tilsvarende, vil vi meget gerne høre om det. Det er den eneste måde, vi har mulighed for at lære om meget tragiske hændelser,« siger koncerndirektøren.