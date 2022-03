På bare en måned er priserne på brændstof steget med 25 procent.

Og det har fået danskerne til at tænke i alternative måder at transportere sig rundt på.

Det indebærer dog stadig for manges vedkommende en personbil.

Forskellen er bare, at flere i dag rykker sammen i bilerne og deler et lift.

Det fortæller Jeanette Søby, der er kommunikationschef hos samkørselstjenesten GoMore, til TV 2 Lorry.

De har den seneste måned oplevet en tredobling af antallet af lift oprettet hos dem, fortæller hun.

Det svarer til en stigning på 200 procent.

Og hun er ikke i tvivl om, hvorfor de ser den øgede interesse for at dele et lift.

»Det skyldes utvivlsomt de stigende diesel- og benzinpriser. Vi er meget glade for at kunne hjælpe med, at folk kan holde deres omkostninger nede og samtidig bringe folk tættere sammen i en urolig tid,« siger Jeanette Søby til TV 2 Lorry.

Udover at det er godt for pengepungen at køre sammen, så er det også godt for klimaet. Derfor lavede Region Hovedstaden en kampagne i slutningen af sidste år for at få flere folk til at rykke sammen i bilerne.

I 19 ud af 20 biler sidder der nemlig bare en enkelt passager. Og Region Hovedstadens mål er, at der i 2020 skal sidde mere end én passager i hver femte bil.