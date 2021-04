33 personer i alderen 2-92 år har fået salmonella af lægemiddel fra Husk. Tre er døde. Smid det ud, siger SSI.

Tre personer er døde med salmonella, efter at de har spist naturlægemidlet "Husk Psyllium-frøskaller".

Det oplyser Statens Serum Institut.

19 har været indlagt, og i alt er 33 personer i alderen 2-92 år blevet syge med salmonella.

De fleste har indtaget kapslerne med frøskaller, mens de syge børn ikke har spist kapslerne, men er blevet smittet af familiemedlemmer, der har. Det oplyser SSI-epidemiolog Luise Müller.

- Det er et alvorligt og stort udbrud med mange syge og både indlagte og nogle dødsfald.

- Derfor vil vi gerne opfordre alle, der har Husk-produkter hjemme hos sig, til at tjekke, om de ligger inde med nogle af de ramte produkter, siger Luise Müller.

Selskabet Orkla Care A/S har allerede tilbagekaldt flere produkter, og sundhedsmyndigheden opfordrer nu "kraftigt folk til at tjekke, om de ligger inde med nogle af de ramte Husk-produkter".

Det drejer sig om naturlægemidlet "Husk Psyllium-frøskaller" som kapsler og om kosttilskuddet "Husk Psyllium Mavebalance Basic", som også er kapsler.

Midlet er et godkendt naturlægemiddel mod forstoppelse, diarré, irritabel tyktarm og forhøjet kolesterol.

Ifølge Luise Müller er man bekymret for, at endnu flere har fået salmonella efter at have spist kapslerne, uden at de ved det.

- Vi er lidt bekymrede for, at der er flere, der har været syge, som vi ikke kender til. Man tager netop det her middel, hvis man har dårlig mave. Og får man så en salmonellainfektion, så er det svært at skelne, hvad der er hvad, siger hun.

De personer, der har mistet livet, var således også syge i forvejen.

- Når vi ser en stor andel af døde i det her udbrud, så er det fordi, at det her naturlægemiddel blandt andet bliver taget af folk, der i forvejen er sårbare.

- Ved alle tre dødsfald har de også fejlet noget andet, og det er derfor svært at sige, om de er døde af eller med salmonella, siger hun.

Allerede i sidste uge mente SSI, at der var en sammenhæng mellem midlet og et dansk salmonellaudbrud.

Sammen med Lægemiddelstyrelsen, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstitut undersøgte SSI udbruddet nærmere. Fælles for de syge var, at de havde spist frøskallerne.

SSI kan ikke oplyse alderen på de døde og kan heller ikke fortælle, hvor mange der i øjeblikket er indlagt. Men flere er blevet udskrevet, end der er indlagte, fortæller Luise Müller.

Der vil blive registreret flere tilfælde over de næste uge, vurderer hun, men samtidig vil torsdagens udmelding få udbruddet til at stoppe.

Salmonella er en bakterie, der forårsager salmonellose, som er en mave-tarminfektion. Symptomerne er blandt andet almen utilpashed, diarré og ondt i maven.

Hvis man får vedvarende symptomer, kan man henvende sig til sin egen læge, oplyser SSI.

SSI understreger, at risikoen for at få salmonella efter at have spist midlet er lille.

