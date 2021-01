To kvinder omkom på stedet, og en mandlig passager døde måneder senere af sine kvæstelser. Piloten blev alvorligt kvæstet, men overlevede.

Det gik helt galt, da et lille privatfly 30. august sidste år forulykkede på øen Fur i Limfjorden.

Nu har Havarikommissionen afsluttet sin undersøgelse af ulykken og fundet frem til årsagen til den tragiske ulykke, skriver Nordjyske.dk.

Konklusionen er, at piloten havde fejlvurderet, at det var forsvarligt at lette i medvind.

Havarikommissionen assisteret af Beredskabsstyrelsen arbejder ved det privatfly der er havareret på Limfjordsøen Furmandag den 31. august 2020. Foto: Henning Bagger

Banehældningen og længden på den bane, han ville lette fra, gjorde det ikke muligt at få tilpas høj fart på til at lette på den korte startbane.

»Da flyet opnåede en fart på ca. 65 kt., havde piloten en følelse af, at flyets acceleration stoppede, og at flyet stod stille,« skriver Havarikommissionen.

De 43-årige pilot forsøgte at få flyet i luften og krænge det til den ene side for at undgå træer for enden af banen, men det lykkedes ikke.

Flyet kolliderede med træerne og brød i brand, konkluderer Havarikommissionen.

Havarikommissionen assisteret af Beredskabsstyrelsen arbejder ved det privatfly, der er havareret på Limfjordsøen Fur, mandag den 31. august 2020. Foto: Henning Bagger

»Piloten beordrede de ombordværende til at løsne sikkerhedsselerne og forlade flyet. Det lykkedes piloten i det venstre forsæde og passageren i det højre forsæde af egen kraft at evakuere flyet,« skriver Havarikommissionen videre.

De to kvinder bag i flyet på henholdsvis 33 år og 43 år kom ikke ud i live.

»En kraftig brand opstod i og omkring flyets kabine umiddelbart efter nedslaget. Passagerne i de bageste sæder var umiddelbart ikke selv i stand til at evakuere flyet i tide. Den kraftige brand forhindrede en redningsaktion af passagerne i de bageste sæder,« skriver Havarikommissionen.

Mere teknisk formuleret sammenfatter Havarikommissionen årsagen til ulykken sådan her:

»Pilotens fokus på sin bevidste beslutning om et startløb i medvind på bane 12, understøttet af den oplevede grad af banehældningen, skyggede sandsynligvis mentalt for de operationelle konsekvenser af en forøget startdistance. En krævet længere startdistance end den til rådighed værende startdistance ledte til flyets kollision med nærtstående træer og til havariet.«

Piloten overlevede som den eneste den tragiske ulykke.

I december døde 47-årige Mikkel Skjerning Gensø fra Horsens af sine kvæstelser. Han havde været indlagt på Rigshospitalet siden flystyrtet den 30. august.

Hans hustru, Ina Skjerning Gensø, og veninden Marie Borg døde på stedet.