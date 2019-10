Hvis penge gør én glad, så er der tre personer i Danmark, der virkelig kan være i højt humør efter weekendens trækning i Lotto.

En person vandt intet mindre end 10 millioner kroner, og to andre kan også kalde sig millionærer. Men de ved det ikke endnu.

Det var lørdag, at Lotto havde en trækning, hvor en person fik førstepræmiepuljen efter at have de syv rigtige tal på kuponen.

Spilleren har købt sin kupon via sit plus-abonnement på internettet, og Danske Spil skriver, at man endnu ikke har oplyst vinderen.

Vinderen af de 10 millioner vil blive tilbudt millionærrådgivning. Det er normalt for alle, som vinder over 1,5 millioner kroner.

Men der var altså også to andre, som vandt en million i weekendens trækning, og de har endnu ikke indløst deres kuponer.

De vandt pengene gennem millionærgarantien.

Den ene er købt i Service Kiosk på Finsensvej på Frederiksberg i København.

Den anden kupon er købt i Sønderjylland i Gredstedbro. Butikken er Dagli'Brugsen, Kongeådal 14.

Så hvis man har købt i en af de butikker, skal kuponen altså tjekkes en ekstra gang.

Der er ikke nogen, som har vundet på Jokeren, og den er derfor nu oppe på 10 millioner kroner, som vil være på spil allerede onsdag.

Den næste Lotto-pulje vil være på seks millioner kroner.