Vi skal ikke rode rundt i de samme slikskåle, og så er det en god idé at have lidt sprit i nærheden, når vi hånd i hånd skal danse omkring juletræet.

Det er et par af de forholdsregler, som virolog Allan Randrup Thomsen selv har tænkt sig at følge juleaften. Dog skal spritten ikke for tæt på juletræets lys, advarer han.

Fredag blev forsamlingsforbuddet forlænget til og med den 13. december. Det samme gjorde anbefalingen om, at man maks samles 10 personer i private hjem. Om det også er de retningslinjer, der kommer til at gælde juleaften, vides endnu ikke.

Men til DR fortæller tre corona-eksperter, hvordan danskerne bør forholde sig i julen.

Julekonfekten skal måske fordeles ud på lidt flere skåle i år. Men så har man den også for sig selv. Foto: KJERSTI HJELMEN Vis mere Julekonfekten skal måske fordeles ud på lidt flere skåle i år. Men så har man den også for sig selv. Foto: KJERSTI HJELMEN

»Det vigtigste er at skære ned på det samlede antal mennesker, man ser. Det klassiske er jo, at man ser nogle mennesker juleaften og nogle andre juledag og nogle helt tredje 2. juledag. Det er nok det, som jeg mener, er det mest problematiske, for der kommer man jo i kontakt med en hel masse mennesker,« siger professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen til DR.

Han tror nu ikke på, at han selv helt kan undgå at overtræde nogle af reglerne juleaften. Men som han siger, så er det ikke det man spiser mellem jul og nytår, der feder. Men det man spiser mellem nytår og jul.

Men andre ord, er man lige juleaften lidt uforsigtig, er det nok ikke nogen katastrofe, lyder professorens vurdering.

Mest bekymret er Allan Randrup dog for de ældre. For hvad er alternativet for dem, hvis de ikke kan komme med til juleaften? Skal de så sidde alene?

Mest bekymret er eksperterne for de ældre. For hvad skal der ske med dem, hvis de ikke kan komme med til juleaften. Foto: Bjarke Ørsted Vis mere Mest bekymret er eksperterne for de ældre. For hvad skal der ske med dem, hvis de ikke kan komme med til juleaften. Foto: Bjarke Ørsted

Han opfordrer til, at man afvejer risikoen for smitte med at de ældre måske føler sig forladte og deprimerede.

Thomas Benfield, professor og overlæge ved Hvidovre Hospital, mener også, at vi skal være opmærksomme på at tage hensyn til ældre i familien. Ellers skal vi bare være fornuftige og følge de regler, vi allerede kender.

Og nej, man skal ikke være bange for at overføre smitte med gaverne, selvom det måske på et meget teoretisk plan kan lade sig gøre, lyder det fra Thomas Benfield.

Professor i klinisk mikrobiologi, Syddansk Universitet, Hans Jørn Kolmos synes, at vi skal fokusere på at holde en ‘lille jul’ i år.

Vi behøver ikke at være bange for at overføre corona via julegaverne, lyder det fra Thomas Benfield. Foto: Henning Bagger Vis mere Vi behøver ikke at være bange for at overføre corona via julegaverne, lyder det fra Thomas Benfield. Foto: Henning Bagger

Man kan godt synge, mener Hans Jørn Kolmos, men man behøver måske ikke at tage samtlige ti vers af ‘Et barn er født i Betlehem’. Og så er det en god ide at lufte ud bagefter.

Vi kommer helt sikkert til at se en stigning i smitten, hvis folk rejser rundt i landet til jul, lyder det fra Hans Jørn Kolmos. Men samtidig advarer han mod, at kuren ikke må blive værre end sygdommen.

For hvis først folk har fornemmelsen af, at man ikke kan holde restriktionerne ud, så begynder man at springe over. Så er det måske bedre at være lidt mindre restriktiv.

Mette Frederiksen blev i en Facebook live tidligere på ugen spurgt, hvordan restriktionerne kommer til at være henover julen.

»Vi skal tættere på julen, før vi tør udtale os meget præcist om, hvad det er, der kommer til at gøre sig gældende. Men allerede nu kan jeg sige, at der ikke er noget, der tyder på - hverken i Danmark eller i Europa - at vi står et meget, meget godt sted, når vi skriver den 24. December,« sagde hun og fortsatte:

»Så alle, vil jeg tro, med det vi ved nu, kommer til at skulle tage forholdsregler, passe godt på hinanden og blive ved med ikke at se for mange mennesker. Men hvordan det præcist ser ud, tør jeg faktisk ikke svare på.«