Mandag forsvandt tre børn fra en skole i det østjyske. Det får skolechef til at varsle selvransagelse.

»Det er klart, at for personalet har det også været en følelsesmæssig dag. Men vi skal nu indgå en tæt dialog og kigge nærmere på, hvordan vi kan sikre børnene bedst muligt,« siger Jesper Kousholt, skolechef i Randers Kommune, til TV 2 Østjylland.

Mandag løb en melding ind fra politiet i Østjylland om, at tre børn var forsvundet fra skolen.

Der var tale om to drenge på henholdsvis seks og otte samt en pige på 11 år.

De to drenge blev sat af med en skoletaxi omkring klokken otte. Først befandt de sig ude på legepladsen, men på et tidspunkt opdagede skolens ansatte, at der var noget galt.

Drengene var nemlig ikke at finde, og derfor begyndte de ansatte selv at lede efter dem, fortæller Jesper Kousholt. Politiet oplyste tidligere i en nu slettet efterlysning, at pigen forsvandt på et senere tidspunkt.

Alle tre børn blev dog heldigvis fundet igen i løbet af dagen hos et familiemedlem - efter politi havde ledt med hundepatruljer og udsendt signalement.

Men alligevel ønsker Jesper Kousholt, at 'hver en sten skal vendes' for at finde ud af, hvad der gik galt. Skolechefen i kommunen fortæller dog samtidig, at potentielle tiltag skal ske i samarbejde med Oust Mølleskolen.