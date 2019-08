Trods klare retningslinjer valgte personale op til kvindes død ikke at kontakte stedets læge, skriver TV2 Fyn.

Tre ansatte fra Botilbuddet Fangelvej i Odense er blevet fyret som følge af en sag om en kvindelig beboers død.

Det skriver TV2 Fyn, og Odense Kommune bekræfter over for Ritzau, at tre medarbejdere er blevet afskediget.

Desuden har kommunen inddraget relevante myndigheder i undersøgelse af sagen.

Ifølge TV2 Fyn fik kvinden Leponex, et lægemiddel, som gives til psykisk syge, hvor anden behandling har vist sig ikke at virke. Leponex indeholder stoffet Clozapin, som kan være livsfarligt, hvis instrukserne for medicinen ikke bliver fulgt.

Alligevel blev bostedets læge ikke kontaktet, da medarbejderne på botilbuddet to gange på en uge registrerede, at kvinden havde det dårligt.

Begge situationer er ifølge TV2 Fyn klart beskrevet i medicininstrukserne for Leponex. Her står der med fed skrift, at man straks skal kontakte en læge, hvis man har det, som medarbejderne beskrev det i journalen.

TV2 Fyn har gennemgået kvindens journal med Maija Bruun Haastrup, afdelingslæge i psykiatrien i Region Syddanmark og på afdelingen for klinisk biokemi og farmakologi på OUH.

Hun kalder blandt andet personalets håndtering for foruroligende.

Mediet har ikke selv set obduktionsrapporten. Men en ven af den afdøde kvindes mor, som TV2 Fyn har været i kontakt med, har via en fuldmagt fået lov til at læse rapporten og tage notater. Heraf fremgår det, at dødsårsagen antages at være en dødelig fortløbende forgiftning med Clozapin.

Kim Bøeg-Jensen, der er ældrechef i Odense Kommune, har ikke noget svar på, hvorfor beboeren ikke fik den hjælp, hun burde.

- Der er opstået en eller anden kultur omkring denne her borger, som gør, at de her medarbejdere ikke har handlet på de afvigelser, der har været og de jo skal handle på. Det er helt klart og tydeligt, siger han til TV2 Fyn.

