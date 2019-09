Tirsdag aften modtog Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om skyderi i en visitationszone i Ishøj.

Anmelderen mente at have hørt skud og fandt 40 minutter senere tre afskudte patronhylstre.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Henrik Andreasen, til B.T.

«Vi har fundet tre affyrede patronhylstre, men vi har ikke fået nogen meling om, at der er nogle, der har skudt mod andre. Det jeg kan sige med sikkerhed er, at anmelderen mener at have hørt skud og at han 40 minutter senere finder de her hylstre,« siger Henrik Andreasen og fortsætter:

«Hylstrene er fundet i området ved Vejlebrovej og Stenbjerggårds Allé, og der har vi sat en afspærring op, hvor vi leder efter flere spor med vores hunde.«

«Da vi ikke har fået anmeldelser om nogle, der har skuft efter andre eller som er blevet skudt på, er vi ved at finde ud af, hvad der er op og ned,« siger Henrik Andreasen desuden.

Visitationszonerne i København er sat op 16. september og løber frem til 30. september og er poltiiets reaktion på en række episoder om bandegrupperinger.

Opdateres...