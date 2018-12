Tre-årige Sara Agersnap burde nu sove mere trygt om natten, efter at Danske Bank har lagt sig fladt ned og givet hende en uforbeholden undskyldning.

Sara har nemlig modtaget et brev fra den administrerende direktør, Jesper Nielsen, hvori han undskylder for bankens involvering i hvidvaskskandalen.

Det skriver Midtjyllands Avis.

»Vi studsede da lidt over, at det kun er vores yngste barn, som har modtaget brevet. Men banken er åbenbart på charmeoffensiv og tænker på fremtiden,« siger moren, Rikke Agersnap, fra Risskov.

»Jeg og mine kolleger i Danske Bank ved godt, at alle vores tiltag kommer for sent i forhold til sagen i Estland, og at det kræver både tid og hårdt arbejde at genvinde din tillid.'

'Jeg kan kun understrege, at sagen på ingen måde afspejler den bank, vi ønsker at være,' står der blandt andet i brevet.

Tre-årige Sara har en børneopsparing i banken, men hun er den eneste i familien, der har fået en undskyldning.

»Jeg er da sikker på, at det gør Sara mere tryg at vide, at Danske Bank har styrket hele organisationen i Estland og resten af Baltikum.«

»Jeg synes dog ikke umiddelbart, at jeg kan mærke det på hendes nattesøvn. Hun er stadig lidt urolig,« siger Rikke Agersnap med et smil.

Hun går i mødregruppe med en kvinde, som har fortalt, at hendes yngste barn også har modtaget et brev fra Danske Bank.

Midtjyllands Avis har talt med Danske Banks presseafdeling.

Herfra lyder det, at der er tale om en beklagelig fejl, som betyder, at der er sendt undskyldningsbreve til børn.

Hvor mange breve, der er tale om, kan banken ikke oplyse.