Med tirsdagens genåbning af de liberale erhverv som frisører og kosmetologer forventes der godt pres på landets coronatestcentre.

Sådan lyder meldingen flere steder i landet.

Til B.T. oplyser Region Hovedstaden, at man 'regner med store mængder personer, der vil testes i dagene op til genåbningen tirsdag'.

Den samme forventning har man i Region Sjælland.

Det fortalte funktionschef i regionen Anne Dalhoff Pedersen til B.T. søndag.

»Ja, vi regner med, at rigtig mange borgere gerne vil testes i dag og i morgen (søndag og mandag, red.), og vi er klar til ekstra rykind. I påskedagene har vi lagt 4.000 ekstra tider ud til pcr-test i regionens testcentre og teststeder, så vi her kan teste 22.000 dagligt. Vi har også udvidet åbningstiderne for hurtigtest, særligt i kommuner med mange sommerhuse,« lyder det i en skriftlig kommentar.

I Region Syddanmark oplyste man søndag til B.T., at forventningen også er travlhed på testcentre, så danskerne kan fremvise en negativ coronatest, som vil være et krav for ikke-vaccinerede eller tidligere smittede, når de skal til frisøren.

For at kunne blive klippet eller få andre services fra og med tirsdag skal man kunne fremvise en negativ test, der er mindre end 72 timer gammel.

Det kan være, man skal væbne sig med tålmodighed, hvis man vil have en coronatest mandag. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Det kan være, man skal væbne sig med tålmodighed, hvis man vil have en coronatest mandag. Foto: Liselotte Sabroe

Hos Falck, der driver coronatestcentre i flere regioner herhjemme, oplyser man ligeledes, at man forventer en ekstra travl mandag.

»Vi forventer en klar travlhed i dag,« siger Lisbeth Nedergaard, pressechef i Falck, til Ritzau.